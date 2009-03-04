نامگذاری خیابانی به نام شهید "عماد مغنیه" در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صداقت با بیان اینکه مقام معظم رهبری شهید مغنیه را مجاهدی نامیده اند که زندگی و شهادتش حماسه ای است که ملتها را بیدار می کند به جوانان الگو می دهد و تبیین کننده افقهای روشن فراروی ملتهاست اظهار داشت: شهردار تهران پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام شهید مغنیه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرد و این پیشنهاد با اکثریت آراء در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران افزود: فردا و در مراسمی با شکوه از پلاک خیابان شهید عماد مغنیه که در منطقه 6 تهران حدفاصل خیابانهای احمد قصیر و خالد اسلامبولی قرار دارد با حضور خانواده این شهید بزرگوار رونمایی خواهد شد .

صداقت با اشاره به اینکه این اقدام با برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین همزمان شده است اظهارداشت: تعدادی از میهمانان کنفرانس حمایت از فلسطین، شخصیتهای برجسته مقاومت اسلامی، برخی سفرای خارجی مقیم تهران، خانواده معظم شهدا و بسیجیان در این مراسم حضور خواهند داشت.