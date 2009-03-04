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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

فردا برگزار می شود

نامگذاری خیابانی به نام شهید "عماد مغنیه" در تهران

نامگذاری خیابانی به نام شهید "عماد مغنیه" در تهران

دبیر کمیته نامگذاری معابر شهر تهران گفت: همزمان با برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین خیابانی در پایتخت به نام شهید بزرگوار مقاومت "عماد مغنیه" نامگذاری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صداقت با بیان اینکه مقام معظم رهبری شهید مغنیه را مجاهدی نامیده اند که زندگی و شهادتش حماسه ای است که ملتها را بیدار می کند به جوانان الگو می دهد و تبیین کننده افقهای روشن فراروی ملتهاست اظهار داشت: شهردار تهران پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام شهید مغنیه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرد و این  پیشنهاد با اکثریت آراء در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران افزود: فردا و در مراسمی با شکوه از پلاک خیابان شهید عماد مغنیه که در منطقه 6 تهران حدفاصل خیابانهای احمد قصیر و خالد اسلامبولی قرار دارد با حضور خانواده این شهید بزرگوار رونمایی خواهد شد .

صداقت با اشاره به اینکه این اقدام با برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین همزمان شده است اظهارداشت: تعدادی از میهمانان کنفرانس حمایت از فلسطین، شخصیتهای برجسته مقاومت اسلامی، برخی سفرای خارجی مقیم تهران، خانواده معظم شهدا و بسیجیان در این مراسم حضور خواهند داشت.

کد مطلب 843457

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