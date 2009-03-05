تیم تکواندو دانشگاه آزاد فاتح المپیاد ورزشی دانشجویان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها روز گذشته با حضور 9 تیم منتخب از دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور برگزار شد که در نهایت داشنگاه آزاد "ب" با 4 مدال طلا ، 4 مدال نقره و یک مدال برنز عنوان نخست را کسب کرد. دانشگاه آزاد "الف" با 4 مدال طلا ، یک نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و وزارت علوم با 2 نقره و یک برنز در جای سوم ایستاد.

نفرات برتر این دوره از مسابقات جهت حضور در رقابت های یونیورسیاد دانشجویان جهان به اردوی آمادگی دعوت خواهند شد.

نتایج کامل رقابت های انفرادی در اوزان مختلف به این شرح است:



وزن اول :

1- سجاد خوش سیرت از دانشگاه آزاد اسلامی ب ( منطقه 12 )

2-غلامرضا شاه نعمت الهی از دانشگاه پیام نور الف

3- بابک تقی پور از دانشگاه آزاد اسلامی الف ( منطقه 2 ) و جواد مهرابی از وزارت علوم بهداشت الف



وزن دوم :

1-یاسین اکبر نتاج از دانشگاه آزاد اسلامی ب ( منطقه 12 )

2- آرمان عطایی از دانشگاه آزاد اسلامی الف( منطقه2 ) 3- مجید جلالی از دانشگاه علمی کاربردی وامید مینا زاده از پیام نور ب



وزن سوم :

1-حامد خرقانی از دانشگاه آزاد اسلامی ب ( منطقه 12 )

2- داود عبدالرضایی از پیام نور الف

3-هادی خمسه از دانشگاه وزارت علوم الف وعلی اصغر کریمی از پیام نور ب



وزن چهارم :

1- حامد جعفری از دانشگاه آزاد اسلامی الف ( منطقه 2 )

2- قادر احمدی از دانشگاه آزاد اسلامی ب ( منطقه 12 )

3- سید محمد رضا خراسانی ازوزارت علوم بهداشت ب



وزن پنجم :

1-علیرضا تیموری از دانشگاه آزاد اسلامی الف ( منطقه 2 )

2- علی رضایی از دانشگاه آزاد اسلامی ب ( منطقه 12 )

3- سید جواد زارع از وزارت علوم بهداشت الف



وزن ششم :

1-رضا حیدری از دانشگاه آزاد اسلامی الف ( منطقه 2)

2- سید محمد رفیعی از وزارت علوم الف

3- مهران عسگری از دانشگاه آزاد اسلامی ب ( منطقه 12‌) و ابراهیم قائدی از وزارت علوم ب



وزن هفتم :

1- آرش مدیر رحمت از دانشگاه آزاد اسلامی الف ( منطقه 2 )

2- سعید بخشنده از دانشگاه علمی کاربردی

3-علی جعفری ازوزارت علوم بهداشت الف و رسول عزیزی از دانشگاه آزاد اسلامی ب



وزن هشتم :

1-سعید قلی نژاد از دانشگاه آزاد اسلامی ب ( منطقه 12 )

2- رضا عاشوری از وزارت علوم الف

3-مسعود سالاروند از دانشگاه پیام نور الف ومحمد رضا فتحی از پیام نور ب