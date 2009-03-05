تلاش کلینتون برای تغییر موضع روسیه درباره سپر موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه ایالات آمریکا در هنگام سفر به بروکسل برای دیدار با وزرای امور خارجه ناتو در جمع خبرنگاران گفت: امیدواریم روسیه دست از مخالفت خود با این سپر موشکی بردارد و با ما در این زمینه همکاری کند.

وی گفت: "به نظر من ما می توانیم مسکو را متقاعد کنیم تا در فعالیت این سامانه ضد موشکی شرکت کند".

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

اما درعین حال به عقیده وزیر خارجه آمریکا مسکو باید در حال حاضر بعلت استقرار این سامانه ضدموشکی سیستم به جای احساس تهدید، امنیت بیشتری حس کند.

هیلاری کلینتون تاکید دارد که به زعم او روسیه بتدریج متوجه خواهد شد که این سپر موشکی تهدیدی علیه آن کشور بشمار نمی رود.