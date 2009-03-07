تاکید بر عدم کشت محصولات پرمصرف کشاورزی به دلیل خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، اسماعیل آذریان ظهر امروز در کارگروه کشاورزی این شهرستان گفت: با توجه به بروز خشکسالی در سال های گذشته و لزوم حفاظت از منابع آب های زیرزمینی کشاورزان از کشت محصولات پرمصرف خودداری نمایند.

وی با اشاره به مصوبه کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بناب، اظهار داشت: با توجه به اثرات کم سابقه خشکسالی سال گذشته و کمبود جریانات سطحی منطقه، فشار مضاعف و خارج از ظرفیت به سفره های آب زیرزمینی منطقه وارد آمده است.

آذریان ادامه داد: به دلیل کاهش بارندگی و به تبع آن ادامه خشکسالی در سال جاری، سفره های زیرزمینی تغذیه مناسبی نشده و سطح آب های زیرزمینی منطقه تنیز کاهش یافته است.

بخشدار مرکزی بناب اظها رداشت: با تداوم روند حاکم بر وضعیت سفره های زیرزمینی احتمال خشک شدگی و کاهش و نقصان آبدهی و کیفیت اکثر چاه های منطقه متصور است.

وی ادامه داد: هر چند امیدواریم با توجه به در پیش رو بودن فصل بارندگی، شاهد نزولات آسمانی باشیم ولی با توجه به وظیفه ذاتی در حفظ منابع زیرزمینی آب و به منظور کاهش میزان خسارات و اثرات و تبعات نامطلوب این پدیده استفاده از شیوه های آبیاری نوین بسیار ضروری است.

وی تاکید کرد: صرفه جویی حداکثری در مصرف آب کشاورزی با استفاده از شیوه های آبیاری تحت فشار مناسب که با تسهیلات ویژه دولتی نیز همراه می باشد به ویژه در اراضی تحت پوشش باغات منطقه، ، باید مورد توجه قرار گیرد.

آذریان در همین راستا تصریح کرد: با توجه به این که محصول پیاز یکی از پرمصرف ترین محصولات غالب منطقه بوده و عمده ترین سهم برداشت از منابع آب زیرزمینی را به خود اختصاص داده است به کلیه صاحبان چاه ها توصیه می شود در صورت امکان از کشت محصولات پرمصرف خودداری نمایند.

وی اضافه کرد: کم آبیاری یکی از روش های علمی جدید در مصرف بهینه آب جهت غلبه بر بحران های کم آبی می باشد، بنابراین توصیه می کنیم در سال جاری نسبت به کاهش تعداد دفعات آبیاری با مشاورت کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام نموده و در جهت جلوگیری از اتلاف و افزایش بهره وری توزیع و انتقال آب، از لوله های کم فشار و پلاستیکی استفاده نمایند.