به گزارش خبرگزاری مهر، محمد راسترو با اشاره به اینکه کشور وارد ششمین سال خشکسالی گردیده و سال جاری نیز یکی از خشکترین سالهای پیش رو میباشد، گفت: کاهش بسیار شدید نزولات جوی ضرورت اجرای یک برنامه ملی، علمی و عملی برای صرفهجویی آب را دوچندان کرده است.
وی افزود: براساس آمارهای سال آبی جاری که شروع آن از ابتدای مهرماه است، بارشهای استان یزد نسبت به سال قبل ۶۳ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۵ درصد کاهش یافته است؛ در چنین شرایطی، مدیریت مصرف آب و همراهیهای مردم مهمترین ابزار برای عبور از ماههای آینده و بویژه تابستان است.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای یزد تأکید کرد: خشکسالی یک پدیده حاصل از کاهش نزولات جوی و به عنوان جبر طبیعت است و لیکن تنش آبی یک پدیدهای است که بر اثر مصرف بیش از حد منابع آبی و پیشی گرفتن معنیدار مصارف نسبت به منابع آبی تجدیدپذیر در دسترس از سوی مصرف کنندگان صورت میپذیرد و صرفه جویی حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت و توجه ویژه به بهرهوری مصرف میتواند از بروز تنشهای آبی جلوگیری کند.
راسترو بیان کرد: اگر این میزان صرفهجویی به یک رفتار همگانی تبدیل شود، استانها میتوانند بدون کاهش کیفیت خدمات، منابع آب خود را مدیریت و ذخایر را پایدار نگهدارند.
وی کاهش و نیز بهره وری مصرف در بخش کشاورزی که سهم بسیار قابل توجهی از برداشت منابع آب زیر زمینی را در بر میگیرند یکی از مهمترین و ضروریترین اولویتها عنوان کرد و افزود: اجرای دقیق سند سازگاری با کم آبی و نیز تجهیز چاههای کشاورزی به کنتور هوشمند و جلوگیری از اضافه برداشت از چاهها نقش بسزایی در کاهش افت سطح منابع آب زیرزمینی خواهند داشت.
این مقام مسئول کنترل مصرف در بخش خانگی را نیز یکی دیگر از اولویتها عنوان کرد و افزود: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، تنظیم الگوی آبیاری فضای سبز خانگی و پرهیز از آبیاری در ساعات نامناسب روز از روشهایی است که میتواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشد.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای در ادامه همچنین اقدامات مدیریت مصرف در بخش صنعت را ضروری دانست و گفت: بازتخصیص آب صنایع پرآبخواه و کنترل مصرف آب بر اساس جوازهای تأسیس صادره اثر قابل توجهی در حفظ منابع آبی خواهد داشت.
راسترو در پایان از رسانهها خواست نقش فعالتری در آگاهی بخشی عمومی داشته باشند و افزود: در شرایط کمبارشی، همکاری مردم و رسانهها در کنار دستگاههای اجرایی میتواند مدیریت مصرف آب را به یک فرهنگ پایدار در سطح ملی تبدیل کند.
