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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

"تجزیه و ترکیب و بلاغت قرآن" منتشر شد

چاپ دوم کتاب "تجزیه و ترکیب و بلاغت قرآن" تألیف عباس ظهیری از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جایگاه ادبیات عرب و اهمیت آن، بر آشنایان به علم پوشیده نیست. طلبه حوزه علمیّه در ابتداى ورود، به فراگیرى ادبیات عرب (صرف و نحو و بلاغت) مى‏پردازد. آن چه به‏طور عام در آغاز راه، مشکل دانشجویان این علوم به‏شمار مى‏رود این است که پس از فراگیرى قواعد، در مرحله اجرا و به‏کارگیرى و تطبیق آنها بر مصادیق، دچار اضطرار و ابهام مى‏شوند.

کتاب حاضر ـ که سومین جلد این مجموعه است ـ تجزیه و ترکیب و بیان قواعد بلاغى سوره‌هاى انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلى، غاشیه، فجر، بلد و شمس را بر عهده دارد و می‌کوشد علاوه بر آشنایى خواننده با قواعد عربى، کیفیت تطبیق آن‌ها را بر مصادیقشان به طور کامل آموزش دهد.

کد مطلب 847099

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