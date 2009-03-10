"تجزیه و ترکیب و بلاغت قرآن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایگاه ادبیات عرب و اهمیت آن، بر آشنایان به علم پوشیده نیست. طلبه حوزه علمیّه در ابتداى ورود، به فراگیرى ادبیات عرب (صرف و نحو و بلاغت) مىپردازد. آن چه بهطور عام در آغاز راه، مشکل دانشجویان این علوم بهشمار مىرود این است که پس از فراگیرى قواعد، در مرحله اجرا و بهکارگیرى و تطبیق آنها بر مصادیق، دچار اضطرار و ابهام مىشوند.
کتاب حاضر ـ که سومین جلد این مجموعه است ـ تجزیه و ترکیب و بیان قواعد بلاغى سورههاى انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلى، غاشیه، فجر، بلد و شمس را بر عهده دارد و میکوشد علاوه بر آشنایى خواننده با قواعد عربى، کیفیت تطبیق آنها را بر مصادیقشان به طور کامل آموزش دهد.
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