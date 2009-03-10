"تجزیه و ترکیب و بلاغت قرآن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایگاه ادبیات عرب و اهمیت آن، بر آشنایان به علم پوشیده نیست. طلبه حوزه علمیّه در ابتداى ورود، به فراگیرى ادبیات عرب (صرف و نحو و بلاغت) مى‏پردازد. آن چه به‏طور عام در آغاز راه، مشکل دانشجویان این علوم به‏شمار مى‏رود این است که پس از فراگیرى قواعد، در مرحله اجرا و به‏کارگیرى و تطبیق آنها بر مصادیق، دچار اضطرار و ابهام مى‏شوند.

کتاب حاضر ـ که سومین جلد این مجموعه است ـ تجزیه و ترکیب و بیان قواعد بلاغى سوره‌هاى انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلى، غاشیه، فجر، بلد و شمس را بر عهده دارد و می‌کوشد علاوه بر آشنایى خواننده با قواعد عربى، کیفیت تطبیق آن‌ها را بر مصادیقشان به طور کامل آموزش دهد.