مردم خراسان رضوی بیشترین کمک مالی را به مردم غزه کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مهدی علیزاده بیرجندی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان هلال احمر استان افزود: با این میزان کمک مردم خراسان رضوی در کمک به مردم مظلوم غزه در بالاترین رده در مقایسه با استانهای دیگر قرار گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: جمع آوری کمک های نقدی مردم برای غزه فقط از طریق شعب فعال هلال احمر امکان پذیر است و همچنان ادامه دارد.

بیرجندی بیان داشت: کمک های نقدی مردم خراسان رضوی صرف بهسازی و نوسازی مناطق شهری و روستایی غزه خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تصریح کرد: این میزان کمک نقدی از طریق 379 صندوق ثابت و سیار جمعیت هلال احمر خراسان رضوی طی دو مرحله جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه نیروهای داوطلب کار جمع آوری وجوهات نقدی برای مردم ستمدیده غزه را بر عهده دارند، گفت: طبق قانون فقط هلال احمر موظف است کار جمع آوری وجوهات نقدی و کمک های بشر دوستانه را هنگام بروز حوادث جمع آوری کند.

بیرجندی افزود: شماره حساب 99999 بانک ملی شعبه مرکزی برای کسانی که مایل به پرداخت نقدی کمک های خود به بانک هستند تعیین شده است.