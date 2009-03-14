870 روستای گلستان نیازمند تشکیل کلاسهای سوادآموزی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم محمدی ظهر شنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: تاکنون 106 روستا از مجموع 976 روستای استان گلستان از نعمت سواد بهره مند شدند که 10.86 درصد را شامل می شود و جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در آنها برگزار شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس سرشماری سال 85، حدود 46.52 درصد اهالی روستاهایی را که جشن پایان بی سوادی در آنها برگزار شده، زنان و 53.48 درصد را مردان تشکیل می دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان باسوادی روستاهای محروم از سواد استان به 97 درصد برسد و مردم آنها خواندن و نوشتن را در حد قرائت قرآن یاد بگیرند، جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در آن روستاها برگزار می شود.

وی یادآورشد: در ستاد راهبردی سوادآموزی گلستان مقررشد در سال 88 تعداد 25 هزار و 752 نفر از گروه سنی 10 تا 49 سال استان در دو دوره مقدماتی و تکمیلی، آموزشهای نهضت را فرا گیرند.

به گفته محمدی این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه می بایست 21 هزار و 549 نفر در سال 88 تحت پوشش آموزشهای دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم بزرگسال نهضت سواد آموزی قرار گیرند.

مدیر نهضت سوادآموزی گلستان اظهارداشت: ستاد راهبردی سوادآموزی استان گلستان، برنامه ریزی کرده که 128 هزار و 758 نفر را در گروه سنی 10 تا 49 سال در سطح دوره های حداقلی سواد آموزی(مقدماتی و تکمیلی) در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه (پایان سال 93) با سواد کند.

طبق آمار سوادآموزی گلستان، امسال 16 هزار و 243 نفر در استان باسواد شدند.