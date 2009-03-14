  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

870 روستای گلستان نیازمند تشکیل کلاسهای سوادآموزی است

870 روستای گلستان نیازمند تشکیل کلاسهای سوادآموزی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سوادآموزی گلستان گفت: 870 روستای استان برابر با 89.14 درصد مجموع روستاهای دارای بی سواد بوده که باید کلاسهای سوادآموزی در آنها تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم محمدی ظهر شنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: تاکنون 106 روستا از مجموع 976 روستای استان گلستان از نعمت سواد بهره مند شدند که 10.86 درصد را شامل می شود و جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در آنها برگزار شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس سرشماری سال 85، حدود 46.52 درصد اهالی روستاهایی را که جشن پایان بی سوادی در آنها برگزار شده، زنان و  53.48 درصد را مردان تشکیل می دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان باسوادی روستاهای محروم از سواد استان به 97 درصد برسد و مردم آنها خواندن و نوشتن را در حد قرائت قرآن یاد بگیرند، جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در آن روستاها برگزار می شود.

وی یادآورشد: در ستاد راهبردی سوادآموزی گلستان مقررشد در سال 88 تعداد 25 هزار و 752 نفر از گروه سنی 10 تا 49 سال استان در دو دوره مقدماتی و تکمیلی، آموزشهای نهضت را فرا گیرند.

به گفته محمدی این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه می بایست 21 هزار و 549 نفر در سال 88 تحت پوشش آموزشهای  دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم بزرگسال نهضت سواد آموزی قرار گیرند.

مدیر نهضت سوادآموزی گلستان اظهارداشت: ستاد راهبردی سوادآموزی استان گلستان، برنامه ریزی کرده که 128 هزار و 758 نفر را در گروه سنی 10 تا 49 سال در سطح دوره های حداقلی سواد آموزی(مقدماتی و تکمیلی) در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه (پایان سال 93) با سواد کند.

طبق آمار سوادآموزی گلستان، امسال 16 هزار و 243 نفر در استان باسواد شدند. 

کد مطلب 848989

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها