یک میلیون نهال در ایلام غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تعداد نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی توسط اقشار مختلف جامعه و در تمام نقاط استان ایلام غرس شده است، افزود: نهالها متناسب با شرایط آب و هوایی هر یک از مناطق استان ایلام کاشته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 140 هکتار از مناطق بیایانی استان ایلام نیز شامل این طرح بوده است، خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت تثبیت شنهای روان و جلوگیری از حرکت آنهاست.

بازدار یادآور شد: استان ایلام جز 17 استان بیایانی کشور است.