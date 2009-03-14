  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۰

یک میلیون نهال در ایلام غرس شد

یک میلیون نهال در ایلام غرس شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: در هفته منابع طبیعی یک میلیون و 200 هزار نهال در این استان غرس شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تعداد نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی توسط اقشار مختلف جامعه و در تمام نقاط استان ایلام غرس شده است، افزود: نهالها متناسب با شرایط آب و هوایی هر یک از مناطق استان ایلام کاشته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 140 هکتار از مناطق بیایانی استان ایلام نیز شامل این طرح بوده است، خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت تثبیت شنهای روان و جلوگیری از حرکت آنهاست.

بازدار یادآور شد: استان ایلام جز 17 استان بیایانی کشور است.

کد مطلب 849025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها