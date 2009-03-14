همزیستی شعیی و سنی مظهر وحدت در گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر شنبه در بازدید از روستای زنگلان شهرستان مینودشت افزود: وحدت، رمز پیروزی و کلید موفقیت مسلمانان بوده و هرچه اتحاد بین مسلمان بیشتر شود، بالندگی فکری و اعتقادی در جوامع اسلامی افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: میلاد پیامبراعظم(ص) سرآغاز تحول بزرگی در جهان بوده و هفته وحدت حرکت در سایه تعلیم آخرین فرستاده خدای سبحان است.

به گفته محمودزاده، پیروزی انقلاب اسلامی مدیون وحدت امت اسلامی و به ثمر رسیدن خون شهیدان در سایه یکپارچگی ملت ایران بر محور ولایت فقیه و رهبری امام بزرگوار بود که در سایه ی اسلام و بر پایه ی ایمان محقق شد.

استاندار گلستان بیان داشت: مسلمانان، در سالروز این میلاد مقدس، پرشکوهترین مراسم را به پا می‌دارند تا روح اخوت اسلامی در پیکره اجتماع بیش از پیش حاکم شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات روستای زنگلان مینودشت، خواستار گازرسانی و اجرای طرح هادی این روستا در سال آینده شد و گفت: مرکز بهداشت استان نیز برای ساخت خانه بهداشت در این روستا اقدامات لازم را انجام دهد.



استان گلستان یکهزار روستا دارد.

