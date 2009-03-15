مردم گیلان 10 میلیارد ریال به ستاد عتبات عالیات کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد حسن حاتمی در حاشیه مراسم کاروان اعزامی سازندگی نجف در رشت با اعلام اینکه ستاد عتبات عالیات از نیمه دوم سال 82 در استان گیلان تاسیس شده است، افزود: این ستاد دو سقاخانه در کربلا، دو سقاخانه در نجف و یک سقاخانه در کاظمین به ارزش دو میلیارد ریال احداث کرده و همچنین در ساخت پنج باب سقاخانه و طرح طلا کاری گنبد امام جواد (ع) نیز مشارکت داشته است.

حاتمی مشارکت در احداث صحن 137 هزار متر مربعی حضرت زهرا (س) در حرم حضرت امیر (ع) را از طرح های در دست اجرای ستاد بازسازی عتبات کشور عنوان کرد و افزود: صحن حضرت زهرا(س) هفت برابر صحن فعلی امام علی(ع) خواهد شد.

مدیرستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با بیان اینکه این ستاد هم اکنون 16 شعبه شهرستانی و 10 ستاد در بخشها دارد، گفت: از شهریور امسال واحد خواهران نیز در شعبات ستاد راه اندازی شده و به جمع آوری کمکهای مردمی می پردازد.

حاتمی در ادامه یادآور شد: مردم گیلان می توانند کمکهای مالی خود را به شماره حساب هفت هزار بانک ملی شعبه مرکزی رشت اهدا کنند.

وی در ادامه به اعزام نخستین محموله کمکهای مردمی گیلان برای ساخت صحن بزرگ حضرت فاطمه (س) در نجف اشرف و توسعه حرم حضرت علی (ع) اشاره کرد و افزود: این محموله شامل یکصد تن میلگرد ازکمکهای مردمی به ارزش ششصد میلیون ریال است که ستاد عتبات عالیات استان جمع آوری کرده است.