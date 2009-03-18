اصل حرفه ای در وبلاگ نویسی احساس مسئولیت است

به گزارش خبرنگار مهر،آرمین صداقت کیش نویسنده و منتقد موسیقی ضمن بیان این مطلب درنشست "پایگاههای مجازی موسیقی کلاسیک ایران " (وبلاگ و سایت ) که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، به هنجارهای اخلاقی در نوشتارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت : برخی ازبد اخلاقی های اینترنتی وجود دارد که به سادگی قابل ردیابی نیست که این بد اخلاقی ها را به چند دسته مختلف می توان تقسیم کرد که یکی از آنها مسئله شبیه سازی است به این معنا که اسم و مشخصات غیر واقعی را شبیه نمونه واقعی جلوه می دهند به عنوان مثال در قسمت کامنت (نظرخواهی) نظری را از قول یک شخصیت حقیقی و حقوقی می نویسند درحالی که واقعیت چیز دیگری است و آن شخص از وجود چنین نوشته ای مطلع نیست ؛ در واقع شفاف سازی در دنیای مجازی آنقدر زیاد نیست که بتوان تشخیص داد که چه کسی با چه انگیزه ای نظری خلاف واقعیت را داده است.

وی در ادامه افزود : مشکل بعدی لینک به مراجع متعدد و ضربدری توسط برخی از کاربران اینترنتی است است به طوری که شخصی نوشته خودش را با مرجع های بسیار معتبر نشان می دهد و یا وبلاگ های متعدد بازمی کند و علیه خودش جنجال راه می اندازد و زمانی که بازدید کننده نظرات را می بیند تحریک می شود و مطلب دیگری را در پاسخ می نویسد و به قولی به لین آتش دامن می زند و پیش می رود.

صداقت کیش در ادامه به محتوای وبلاگ ها اشاره کرد و گفت : مسئله دیگری که در وبلاگ های فارسی زبان بسیار دیده می شود عدم توجه به محتوای مطلب است و به نظرمی رسد نویسنده نگران محتوای علمی نیست و به نوعی ناهنجاری های زبانی را پیش می آورد؛ باگشتی کوتاه در دنیای وبلاگ ها به خوبی می بینیم که گاهی املا و انشا درستی هم وجود ندارد و یا از سوی دیگر برخی از این ناهنجاری زبانی به این شکل است که صاحب وبلاگ نامی پرآوازه را برای وبلاگش انتخاب می کند اما وقتی مطلب را می خواینم بیشتر با دل مشغولی های نویسنده مواجه می شویم مثلا وبلاگی به نام تار نوازان ایران را می بینیم و انتظار داریم مطلبی در اندازه نام وبلاگ بخوانیم و یا به لحاظ فنی و یا ساختاری با وبلاگی حرفه ای مواجه شویم اما عملا چنین اتفاقی نمی افتد.

وی در ادامه افزود : یکی دیگر از مسائلی که تنها مختص به دنیای اینترنت نیست بحث عدم رعایت حق کپی رایت است که به آشوبی بزرگ تبدیل شده است و تمام افراد این حق را برخود قائل هستند که نوشته های دیگران را بدون ذکر منبع در وبلاگ های خود بگذارند و این درحالی است که یک بلاگر حق ندارد به واسطه قدرت تکنیکی (کپی و پیست-copy-paste) که دارد هر بلایی خواست سر مطلب دیگری آورد.

این نویسنده موسیقی در پایان افزود : آخرین مطلبی که به آن اشاره می کنم بحث توازن در پاسخ دادن است در واقع پاسخ دادن به نظرات دیگران و بالعکس تبدیل به نوعی رینگ بوکس شده و صاحب وبلاگ خود را موظف می داند که به ازای هر پاسخی که در قسمت نظرخواهی داده می شود به آنها پاسخ دهد و این درحالی است که وقتی یک نویسنده ادعا می کند که به طور جدی و تخصصی روی موضوعی کار می کند باید برخورد حرفه ای هم داشته باشد و تنها به نقدهای جدی با پشتوانه علمی پاسخ دهد این اتفاق در دراز مدت موجب می شود تا نظراتی از این دست داده نشود .