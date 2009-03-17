  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

"آئین دلبری" نوروز از شبکه سه پخش می‌شود

"آئین دلبری" نوروز از شبکه سه پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "آئین دلبری" به کارگردانی محسن دامادی نوروز از شبکه سه روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "آئین دلبری" قصه پسری به نام عیسی را روایت می‌کند که همراه میرزا پیرمردی از اهالی روستا در پی کسب و کار راهی شهر می‌شود. داستان بر اساس قدرت عیسی در پیشگویی آینده و همچنین با تکید بر مسائلی مثل خرافه و احضار ارواح پیش می‌رود و عیسی مورد توجه گروهی قرار می‌گیرد که ...

این فیلم چهارمین تجربه کارگردانی دامادی پس از سال‌ها داستان‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی است و در آن آتنه فقیه نصیری، عنایت بخشی، سپنتا سمندریان، شقایق ناظری، امیرکاوه آهنجان و بهناز جعفری بازی کرده‌اند. به گفته دامادی هنوز زمان پخش این فیلم تلویزیونی مشخص نشده است.

فیلم تلویزیونی "آئین دلبری" به تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر از محصولات مرکز سیما فیلم است.

کد مطلب 850413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها