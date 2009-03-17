به گزارش خبرنگار مهر، "آئین دلبری" قصه پسری به نام عیسی را روایت می‌کند که همراه میرزا پیرمردی از اهالی روستا در پی کسب و کار راهی شهر می‌شود. داستان بر اساس قدرت عیسی در پیشگویی آینده و همچنین با تکید بر مسائلی مثل خرافه و احضار ارواح پیش می‌رود و عیسی مورد توجه گروهی قرار می‌گیرد که ...

این فیلم چهارمین تجربه کارگردانی دامادی پس از سال‌ها داستان‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی است و در آن آتنه فقیه نصیری، عنایت بخشی، سپنتا سمندریان، شقایق ناظری، امیرکاوه آهنجان و بهناز جعفری بازی کرده‌اند. به گفته دامادی هنوز زمان پخش این فیلم تلویزیونی مشخص نشده است.

فیلم تلویزیونی "آئین دلبری" به تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر از محصولات مرکز سیما فیلم است.