هیچکس حق ممانعت از اعلام مواضع و انتقادات کاندیداها را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور که پیش از ظهر امروز در اولین نشست مطبوعاتی خود در این سمت سخن می گفت، اظهار داشت : از6 ماه پیش کار ستاد انتخابات کشور به صورت غیر رسمی آغاز شده است و تا الان بر اساس زمانبندی جلو رفته و هیچ کم و کسری ندارد.

وی ادامه داد : تنها مطلبی که ممکن است در ستاد انتخابات کمی با تاخیر انجام شود آیین نامه (قانون انتخابات) است که به دلیل رفت و برگشتی که بین مجلس و شورای نگهبان داشته تا کنون اجرای آن مشخص نیست.

وی افزود : طراحی و سفارش تعرفه های رای با توجه به اینکه به تایید شورای نگهبان رسیده است در حال حاضر شروع شده و با همکاری مناسبی که ستاد انتخابات و وزارت کشور با شورای نگهبان داشته کار را پیش برده ایم ، ما قائل به این هستیم که شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد و ما هم کار خود را بر اساس قانون انجام می دهیم .

دانشجو با اشاره به در پیش بودن 4 انتخابات در 22 خرداد 88، گفت: زمانبندی و چگونگی اجرا به ستادهای انتخابات در سراسر کشور ابلاغ شده است و برگزاری همایش آموزشی و توجیهی را که اولین بخش آن دیروز انجام شد در 6 منطقه کشور انجام می شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: هماهنگی برای برگزاری رایانه ای انتخابات را در 3 مرحله با شورای نگهبان داشته ایم و آخرین هماهنگی ها در حال انجام است .

به گفته وی نخستین مرحله برگزاری رایانه ای شامل ثبت نام کاندیداها از طریق راه اندازی یک سایت اینترنتی است اما با توجه به صراحت قانون برای مراجعه به وزارت کشور به منظور انجام ثبت نام پس از تکمیل فرم ها برای ثبت نام نهایی به وزارت کشور باید مراجعه کنند که این راه وقت کمتری از طرفین ثبت نام می گیرد.

وی مرحله دوم توافق برگزاری رایانه ای انتخابات را انجام ثبت شماره ملی خواند و ادامه داد : برای این کار در حال خرید بارکدخوان هستیم که با اضافه شدن این بارکدخوان سرعت افزایش یافته و احتمال خطا و اشتباهات نیز از بین می رود.

دانشجو مرحله سوم و اساسی برگزاری انتخابات رایانه ای را بحث تجمیع آراء خواند و یادآورشد: چندین مرحله نرم افزار طراحی شده را به شورای نگهبان فرستاده ایم و آخرین مرحله آن نیز دیروز انجام شد که بر این اساس امیدواریم بتوانیم انتخابات پیش رو را به صورت رایانه ای برگزار کنیم که بدین منظور در حال گسترش زیرساخت ها برای برگزاری انتخابات تمام رایانه ای در دوره های بعد نیز هستیم.

وی درباره پرداخت حق الزحمه کارکنان آموزش و پرورش که در برگزاری انتخابات حضوری گسترده و موثر دارند گفت: با پیگیری های صورت گرفته در وزارت کشور حق الزحمه همکاران آموزش و پرورش در متمم بودجه پیش بینی شده و به تصویب رسیده است و چند روز پیش از طرف معاونت راهبردی رئیس جمهور ابلاغیه ای به آموزش و پرورش رسید تا ابلاغ حق الزحمه این افراد در اولویت قرار بگیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: برای پرداخت به موقع به همکاران آموزش و پرورشی که در انتخابات حضور فعال دارند در بودجه 88 پیش بینی های لازم صورت گرفته و این بودجه بعد از تصویب به وزارت کشور خواهد آمد و ما نیز از افرادی که در انتخابات کمک خواهند کرد شماره حسابی خواهیم گرفت و بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات مبلغ حق الزحمه آنها را به حسابشان واریز خواهیم کرد.

دانشجو با اشاره به تشکیل کمیته های 6 گانه در ستاد انتخابات کشور گفت: مجموعه ستاد هم اکنون آماده به کار است و کار خود را آغاز نموده است.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده 66 قانون انتخابات نامزدها پس از اعلام اسامی احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان در 30 و 31 اردیبهشت ماه معرفی خواهند شد، خاطر نشان کرد: کاندیداهای تایید صلاحیت شده از اول خرداد به مدت 20 روز می توانند فعالیت های تبلیغاتی و انتخاباتی خود را در انتخابات ریاست جمهوری دهم آغاز کنند و ستادهای آنان نیز با عنوان ستاد انتخابات و تبلیغات می تواند آغاز به کار نماید.

وی درباره فعالیت های تبلیغاتی نامزدها قبل از 31 اردیبهشت ماه تاکید کرد: در طول سال احزاب معمولا فعالیت های خود را دارند و این کار برای این است که بتوانند در انتخابات خود را به مردم بشناسانند که این موضوع به طور معمول انجام می شود. از سویی هر فردی بخواهد کاندیدا شود قاعدتا باید صحبت کند، مواضع خود را اعلام نماید و انتقادات خود را بیان کند که طبق دستور رئیس جمهور این کار می تواند انجام شود و هیچ کس حق ممانعت از این کار را ندارد ما هم به استانداران اعلام کرده ایم که فضا را برای این افراد فراهم آورند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید براینکه در حال حاضر تبلیغات وفعالیت های مشهود ستادهای انتخاباتی کاندیداها نباید صورت گیرد، گفت : برگزاری تجمعات و سخنرانی ها در حال حاضر نیاز به قانون و مجوز تجمعات وسخنرانی ها طبق روال گذشته دارد. توصیه ما این است که بگذارند افراد سخنرانی های خود را انجام دهند اما اگر مثلا کسی می خواهد در دانشگاه سخنرانی کند باید از هیئت نظارت بر دانشگاه ها مجوز بگیرد تا در عین رعایت قانون و با امنیت کامل این سخنرانی انجام شود.

وی درباره تعداد واجدین شرایط برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری دهم خاطر نشان کرد : واجدین شرایط رای دادن برای 22 خرداد 88، چهل و شش میلیون و 200 هزار نفر در کل کشور هستند که بعد از اعلام این تعداد خواستار اعلام تعداد واجدین شرایط هر استان شدیم که آن را به استانها اعلام کرده ایم تا برای اندازه گیری میزان رای پس از انتخابات مشکلی نداشته باشیم ، حتی واجدین شرایط شهرستانها را هم خواستار شده ایم که آن را به استانها ابلاغ خواهیم کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به جداول زمانبندی برگزاری چهار انتخابات در 22 خرداد 88، گفت: در انتخابات میاندوره ای خبرگان در استان تهران و استان گلستان از 8 فروردین ماه دستور شروع به کار انتخابات به فرمانداران اعلام خواهد شد و از 13 فروردین به مدت 7 روز ثبت نام از کاندیداها انجام خواهد گرفت، از سویی تا 20 فروردین ماه ارسال مدارک نامزدها به هیئت مرکزی نظارت و بررسی صورت می گیرد که به مدت یک ماه برای تعیین صلاحیت افراد تا 22 اردیبهشت ماه زمان خواهد برد. بعد از اعلام نتایج احراز صلاحیت ها از 24 اردیبهشت ماه تا 27 اردیبهشت بررسی مجدد صلاحیت رد شدگان انجام می شود و بعد از آن از 7 خرداد کاندیداهای انتخابات خبرگان به مدت 14 روز مجاز به تبلیغات خواهند بود.

وی درباره انتخابات میاندوره ای مجلس با اشاره به برگزاری آن در 6 حوزه در سطح کشور، تصریح کرد: دستور شروع انتخابات از 15 فروردین به فرمانداری ها ابلاغ خواهد شد و از 16 فروردین ماه ثبت نام از کاندیداها آغاز می شود. همچنین از 22 فروردین صلاحیت کاندیداها در هیئت های اجرایی در 3 مرحله انجام خواهد شد و در نهایت در روز 12 خرداد ماه اسامی نامزدهای قطعی به مراکز حوزه های انتخابیه توسط وزارت کشور اعلام خواهد شد. نامزدهای انتخابات میاندوره ای مجلس از 14 خرداد ماه به مدت 7 روز می توانند تبلیغات خود را انجام دهند.

دانشجو با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری گفت: استقرار اعضای ستاد انتخابات در محل ستاد از هفته گذشته انجام شده و کمیسیون بررسی تبلیغات انتخاباتی در فروردین ماه تعیین خواهد شد . همچنین در همین ماه اسامی نمایندگان فرمانداران در شعب اخذ رای ارسال می شود و هیئت های اجرایی در 15 اردیبهشت ماه شکل خواهد گرفت.

وی افزود: در نیمه اول اردیبهشت ماه ملزومات شعب اخذ رای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم ارسال خواهد شد و در 15 اردیبهشت ماه دستور شروع انتخابات رسما صادر می شود. از این روز به بعد کاندیداها تا 19 اردیبهشت به مدت 5 روز فرصت دارند تا برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند و پس از آن 20 اردیبهشت ماه رسیدگی به صلاحیت ها به مدت 5 روز ادامه یافته و پس از آن 5 روز دیگر ادامه خواهد یافت. در 30 اردیبهشت ماه اسامی نامزدهای احزار صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به مدت دو روز انجام خواهد شد که پس از آن از یک خرداد نامزدها مجاز خواهند بود که تبلیغات خود را به مدت 20 روز آغاز کنند.

وی همچنین درباره برگزاری انتخابات میاندوره ای شوراهای شهر و روستا که نظارت آن با مجلس شورای اسلامی است ادامه داد: در استانهای کرمانشاه و چهارمحال بختیاری انتخابات میاندوره ای شهر و روستا خواهیم داشت.

دانشجو اعلام کرد: در مجموعه وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات هیچ فرقی نمی کند که چه کسی به عنوان رئیس جمهور دهم ایران اسلامی انتخاب شود ، وقتی بنده معاون سیاسی وزارت کشور دولتی هستم حتما مشی سیاسی دارم اما هیچ گاه آخرتمان را برای هیچ احد الناسی نخواهم فروخت ، وزارت کشور امانتدار رای مردم است و وظیفه صیانت از رای مردم را دارد.

وی با بیان اینکه 3 چیز در اسلام اجتهادپذیر نیست، خاطر نشان کرد: امانتداری ، وفای به عهد و احسان و نیکی به پدر و مادر به هیچ عنوان مصلحت اندیشی را به دنبال خود ندارد بنابراین از همین جا عهد می بندم که امانتدار رای مردم خواهیم بود.