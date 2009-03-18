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۲۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

دی اسکوتو:

غرب باید از تبلیغات منفی علیه ایران دست بردارد

غرب باید از تبلیغات منفی علیه ایران دست بردارد

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از کشورهای غربی خواست تا به تبلیغات منفی و جوسازی خود علیه جمهوری اسلامی ایران پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"میگوئل دی اسکوتو بروکمن"از کشورهای غربی خواست به تبلیغات  دروغین خود بر ضد ایران پایان دهند.

دی اسکوتو که به اروپا و خاورمیانه سفر کرده بود، گفت : "ما چیزهایی درباره احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می شنویم که وحشتناک هستند، اما معلوم نیست که چرا آنها (غربیها) اینگونه تبلیغات می کنند."

وی افزود: احمدی نژاد در تبلیغات کشورهای غربی اغلب یک تهدید به تصویر کشیده می شود و من به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل وظیفه دارم تا از شان تمام اعضا دفاع کنم.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل افزود: ما در غرب به گفتن چیزهایی که نمی فهمیم شهره هستیم.

کد مطلب 850861

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