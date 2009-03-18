به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل پیام دکتر محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:

"آمد بهار خرم و آمد رسول یار...

آغاز سال نو و فرارسیدن بهار طبیعت و نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیزم به خصوص شهروندان عزیز تهرانی تبریک و شادباش عرض نموده و در سال پیش رو برای تمام ملت شریف ایران ، بل خطه نوروز از ایران و آذربایجان تا افغانستان و تاجیکستان سالی توام با عزت و سربلندی همراه با سلامتی و آسایش آرزو می کنم.

آغاز سال جدید ، موسم تجدید عهد ما با بهار و بهار آفرین است و پیوند دوباره با آرمان ها و آرزومایمان.

بهار فصل نو شدن و تولد دوباره است و نوروز نشانه آغاز است و تحول ؛ آغاز راهی جدید برای نیل به آرزوهای کهن. بهار فصل غباروبی از آرزوی دیرینه مردم ما برای نیل به پیشرفت و عدالت است و تنها تحقق این آرزو است که بهار را برای همیشه در این سرزمین جاودانه خواهد ساخت.

نوروز همچنین برای ملت ما الگویی از همدلی و مهربانی به عنوان تنها رمز پیروزی و بهروزی است.ملت ما با همدلی و همبستگی ، سختی ها و مصایب فراوانی را پشت سر گذاشته است. ملت شریف ایران با وحدت و همدلی توانسته است در طول قرن ها و اعصار گذشته بارها از هویت ملی و اسلامی خود در برابرآسیب ها و تهدیدات بی شمار دفاع کرده و از تمدن بزرگ و تاریخ ساز خود با رشادت و آگاهی پاسداری نماید.

انقلاب شکوهمند اسلامی و هشت سال مقاومت دلیرانه فرزندان این آب و خاک از میهن اسلامی مان ، تنها دو نمونه از ثمرات و برکات بی بدیل این وحدت و همدلی در تاریخ معاصر ماست و سزاست که بر امام شهیدان و شهیدانمان درود فرستیم.

اینک و در آستانه سال های بلوغ و بالندگی ایران اسلامی ، بار دیگر نیازمند وحدت و همدلی همه مردم ایران برای تحقق آرزوها و آرمان های مشترک مان هستیم . نوروز که موسم نزدیکی و پیوند دلها و آرزوهاست فرصت مناسبی است تا با یکدیگر عهد و پیمان ببندیم که تا رسیدن به ایرانی آباد ، مستقل و توسعه یافته و تحقق یک زندگی توام با معنویت ، آرامش و امید ، لحظه ای از تلاش و کوشش دست برنداریم.

در آغاز سال جدید آرزوی ما برای همه شهروندان عزیز تهرانی ، زندگی در شهری اخلاقی ، زیبا ، ایمن ، شاد ، آباد و توسعه یافته است . آرزوهای ما برای تهران و شهروندان آن ، از جنس رویا و شعار نیست بلکه اهداف به دقت برنامه ریزی شده ای هستند که در سال جدید با قاطعیت و پشتکار در جهت تحقق آنها تلاش خواهیم نمود.

بسیاری از رویاها و آرزوهای گذشته ما درباره تهران ، امروز به واقعیت تبدیل شده اند و بنده امیدوارم و بر این امید خویش تعهد و باور دارم که تهران در آینده ، شهری بسیار فراتر از آرزوها و رویاهای امروز ما خواهد بود. در آینده ای که در سایه الطاف الهی چندان دور نخواهد بود ، پایتخت ایران اسلامی به شهر توسعه یافته و آکنده از معنویتی تبدیل خواهد شد که شایسته حیات طیبه اسلامی و مامنی برای خود شکوفایی همه جان های آزاده باشد.

به امید آنکه در سایه همدلی و همراهی همه شهروندان و مسئولان ، سال آینده در شهری با اخلاق تر ، زیباتر ، ایمن تر ، توسعه یافته تر ، آباد تر و شاداب تر از امروز به استقبال بهار بنشینیم ، و حالی احسن از امروز داشته باشیم .

در این عید سعید باستانی و در نخستین بهار از دهه چهارم انقلاب اسلامی ، و با امید به فردایی بهتر و بهاری پربارتر ، بر آستان آفریدگار یگانه سر به سجده شکر می گذاریم و فروتنانه از او طلب می کنیم که :"یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر اللیل و النهار ، یا محول الحول و الاحوال ، حول حالنا الی احسن الحال".