خبرگزاری مهر - گروه انرژی هسته ای: این کتاب که نتیجه تحقیق و تدوین سید حسین حجازی و مجتبی زارعی و ویراسته علی اکبر رژدام است از سوی مرکز نشر دانشگاهی در 10 فصل و 690 صفحه منتشر و در اختیار علاقه مندان به مباحث مرتبط با مسئله هسته ای ایران قرار گرفته است.

درنگی در گذشته و حال مذاکره پرونده هسته ای با سه کشور اروپایی با تمرکز بر رویکرد دولت نهم، اهمیت دستیابی به انرژی هسته ای و رویکرد دولت نهم، تبارشناسی مخالفان ایران هسته ای، ابزارهای دشمن علیه نهضت ملی هسته ای و راه های مقابله با آن، برآورد سازمان اطلاعات ملی آمریکا درباره ایران و دیدگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا عناوین پنج فصل نخست این کتاب را تشکیل می دهد.

موضوعات حقوقی و فنی، فناوری بومی هسته ای: منشاء و مظهر اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران، فناوری صلح آمیز هسته ای ایران: مسیر بدون بازگشت ملت، فناوری صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی: تثبیت حقوق و پذیرش ضمنی آن توسط مقامات و موسسات تحقیقاتی - پژوهشی غربی و نتیجه گیری: پیروزی ایرانیان، پنج بخش پایانی "نهضت ملی هسته ای در ایران" را تشکیل داده است.

اما پیوست ها بخش قابل توجهی از این اثر را تشکیل داده است؛ این کتاب با 29 پیوست متشکل از بخش هایی از سخنرانی های رئیس جمهوری اسلامی ایران و دبیران شورای عالی امنیت ملی کشور، تعدادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی و متون سیاسی مربوط به تفاهمات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی و برخی متون متفرقه از جمله عذرخواهی آلبرایت از ملت ایران یا قرارداد وثوق الدوله از آن جمله است.

محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم در مقدمه این کتاب نوشته است: کتاب حاضر آراء و اندیشه های دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران را منعکس می کند و گامی هر چند کوچک برای شناسایی، تبیین و دفاع از حقانیت و صداقت جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی و بین المللی است. ضروری است جامعه دانشگاهی و قشر جوان متعهد و متخصص بیش از پیش رسالت و ماموریت تاریخی خود را در راه توسعه و آبادانی مستقل و آزاد این مملکت ادا کنند و با استواری و پایمردی قانونی، منطقی بودن دستاوردهای فنی و علمی را اثبات کنند و در معرض دید جهانیان بگذارند.