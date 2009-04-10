شهروندان دامنه های جنوبی کوههای تهران را پاکسازی می کنند

مدیر امور مناطق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: برای عملیاتی کردن شعار اصلاح الگوی مصرف برنامه پاکسازی کوههای شمال در نظر گرفته شد تا شهروندان تهرانی بیاموزند که تولید زباله کمتر به اصلاح الگوی مصرف کمک کرده و در توسعه پایدار شهری تاثیر بسزایی دارد.

حسن پرویزی ادامه داد: با توجه به اینکه که روزانه 7.5 تن زباله در تهران 8 میلیونی تولید می شود اگر هر یک از شهروندان 10 درصد از زباله های خود را کاهش دهد بیش از 30 درصد کاهش زباله در تهران را شاهد خواهیم بود.

در شهر تهران در کوچه و خیابان، کوهها و پارکها و حتی سطل های زباله تجمع زباله را شاهد هستیم در صورتی که در شهری مانند استانبول نه تنها هیچ سطل زباله ای را در سطح شهر نمی بینیم بلکه ساختمانها نیز به گونه ای عاری از سطل زباله هستند. این نشان می دهد که مصرف در شهر استانبول با تولید برابر بوده و مردم الگوی مصرف را می شناسند.

مدیر امور مناطق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به تاثیر برنامه های مشارکتی همگانی در افکار عمومی بیان کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 88 برنامه هایی را در بخش زیست محیطی شامل برنامه هایی در رابطه با آلودگی هوا ، کاهش تولید زباله و ترافیک برنامه ریزی کرده است که این برنامه ها با مشارکت فرهنگسراهای مناطق به اجرا در می آید.

وی در رابطه با مسیرهای طرح تا دامنه های زلال گفت: برنامه پاکسازی کوههای شمالی با همکاری فرهنگسراهای طبیعت، سلامت، ملل و مدرسه و در 5 مسیر ورودی کوههای شمالی ، دارآباد، کلک چال، ولنجک، دربند و درکه امروز به اجرا می آید.

این طرح با همکاری حدود 25 گروه کوهنورد داوطلب و ان جی او های زیست محیطی انجام شده و در کنار برنامه های مفرح ، کیسه های زباله به مردم داده می شود تا زباله های موجود در کوهستان را در حرکتی نمادین جمع آوری کنند.

همچنین برای تشویق کودکان و نوجوانان که در این کار سازمان فرهنگی هنری را یاری می کنند هدایایی اعطا می شود.