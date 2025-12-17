به گزارش خبرنگار مهر، سعید ساکت ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از نخستین ناوگان اتوبوسهای برقی کلانشهر اصفهان شامل ۱۵ دستگاه به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان اظهار کرد: این رویداد یک اتفاق تاریخی است که با اراده مدیریت شهری محقق شده و نسل جدیدی از حملونقل پاک را به شهروندان عرضه میکند.
وی تأکید کرد: این اتوبوسها سالانه بیش از یک میلیون لیتر مصرف گازوئیل را صرفهجویی کرده و حدود ۵۰۰ تن آلایندگی دیاکسید کربن را کاهش میدهند.
معاون حمل و نقل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برقیسازی ناوگان فراتر از جایگزینی سوخت فسیلی، یک تغییر راهبردی برای کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار میرود.
ساکت این اقدام را بخشی از بسته سرمایهگذاری چهار هزار میلیارد تومانی مدیریت شهری برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی دانست و افزود: روزانه بیش از ۴۰۰ هزار شهروند از ۱۰۷ خط اتوبوسرانی با پیمایش بیش از ۲۹۰۰ کیلومتر مسیر و سه هزار ایستگاه استفاده میکنند. در گام بعدی، ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی دیگر در دست پیگیری است.
معاون حملونقل شهردار اصفهان با اشاره به توسعه زیرساختها گفت: هماکنون بیش از ۷۶ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در شهر فعال است که تا پایان سال به ۱۰۰ ایستگاه افزایش خواهد یافت. همچنین حمایت از وسایل نقلیه پاک مانند اسکوتر برقی، دوچرخه برقی و موتور برقی ادامه دارد.
وی با ابراز آمادگی شهرداری برای همکاری با نهادهای ملی در برقیسازی موتورسیکلتها تصریح کرد: اگر سیاستگذاران ملی اعتماد لازم را به توانمندیهای شهرداری اصفهان نشان دهند، میتوانیم نقش مؤثری در کاهش تصادفات و آلایندگی این حوزه ایفا کنیم. در همین راستا، قرارگاه نجات با همکاری پلیس راهور برای کاهش کشتههای موتورسیکلت فعال شده است.
ساکت تأکید کرد: در مسیر برقیسازی ناوگان، با مدل منطقی و بدون هیجانزدگی پیش رفتهایم تا حملونقل پاک و هوشمند به بخشی پایدار از زندگی شهری اصفهان تبدیل شود.
