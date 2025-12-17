فرماندار دشتی: مسیر منتهی به روستای کردلان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در بازدید از پل رودخانه مند اظهار داشت: بهدنبال بارندگیهای مناسب اخیر در سطح شهرستان و استان و همچنین ورود روانآبها از استان فارس، شاهد افزایش قابل توجه حجم آب در رودخانه مند هستیم که این موضوع موجب مسدود شدن پل منتهی به روستای کردلان شده است.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته مسیر دوم دسترسی به روستای کردلان که به سمت روستای باغان است، در دستور کار اصلاح قرار گرفته و ماشینآلات و تجهیزات راهداری شهرستان در محل مستقر شدهاند تا تردد مردم با کمترین مشکل انجام شود.
فرماندار دشتی با بیان اینکه در حال حاضر مسدودی مسیر دیگری در سطح شهرستان گزارش نشده و تنها همین مسیر منتهی به روستای کردلان دچار انسداد شده است، گفت: اقدامات اولیه انجام شده و دستگاههای امدادرسان، خدماترسان و راهداری شهرستان بهصورت کامل در منطقه حضور دارند.
مقاتلی با تأکید بر ضرورت رعایت هشدارهای ایمنی، از مردم خواست از حضور و تردد در حاشیه رودخانهها بهطور جدی خودداری کنند و تصریح کرد: این هشدارها به دهیاران، عوامل اجرایی و دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و انتظار داریم مردم نیز با همکاری خود، ما را در مدیریت شرایط پیشرو یاری کنند.
وی با اشاره به احتمال تداوم بارندگیها در روزهای آینده خاطرنشان کرد: همراهی مردم در مدیریت شرایط و رعایت نکات ایمنی، نقش مهمی در کاهش مشکلات و خسارات احتمالی خواهد داشت و امیدواریم با همکاری و توجه به هشدار باش ها این بارندگیها با کمترین آسیب برای شهرستان دشتی سپری شود.
نظر شما