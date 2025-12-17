۱۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق در لنگه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی بخش مهران شهرستان بندرلنگه در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی به یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس پلاک مخدوش مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده به سمت یکی از روستاهای اطراف متواری شد که پس از تعقیب و گریز طولانی، این خودرو با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری و در بازرسی از مسیرهای تردد این خودرو شوتی، تعداد ۵ هزار و ۹۵۰ پاکت حاوی ۱۱۹ هزار نخ سیگار خارجی که قاچاقچیان آن را در منطقه رها کرده بودند کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.