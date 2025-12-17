  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

۱۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق در لنگه کشف شد

۱۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق در لنگه کشف شد

بندرلنگه- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله سیگار قاچاق از یک دستگاه خودرو به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان بندرلنگه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی بخش مهران شهرستان بندرلنگه در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی به یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس پلاک مخدوش مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده به سمت یکی از روستاهای اطراف متواری شد که پس از تعقیب و گریز طولانی، این خودرو با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری و در بازرسی از مسیرهای تردد این خودرو شوتی، تعداد ۵ هزار و ۹۵۰ پاکت حاوی ۱۱۹ هزار نخ سیگار خارجی که قاچاقچیان آن را در منطقه رها کرده بودند کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

کد خبر 6692885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها