مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هف از این اقدام افزایش رصد زلزله های کشور بوده است. تا 3 سال قبل نیمی از کشور تحت پوشش قرار داشت اما در حال حاضر با افزایش تعداد ایستگاهها کل فلات ایران قابل رصد است.

وی به برنامه های آتی این پژوهشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه و بهبود شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن کشور و دیگر شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری و شناخت بهتر و دقیقتر فعالیتهای لرزه ای ایران و منطقه از جمله برنامه های این پژوهشگاه است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله با تاکید بر اینکه به غیر از رصد کشوری در تلاش هستیم در حوزه کشورهای همسایه نیز پروژه هایی را تعریف و اجرا کنیم به مهر گفت: از آنجا که کشورهای منطقه در این زمینه از ما عقب تر هستند از این رو برای اجرای این پروژه ها باید محققان کشور گام بردارند زیرا در این زمنیه امکان اجرای پروژه های مشترک وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای رصد منطقه ای موجب جهش عظیمی می شود، ادامه داد: این اقدام منجر به خودکفایی در زمینه هایی چون طراحی و ساخت دستگاههای آزمایشگاهی دینامیک خاک می شود.