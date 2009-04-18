دلیل تغییر رنگ برگ درختان هشدار به حشرات آفت زا است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تئوری هامیلتون بیولوژیست انگلیسی، برگهای قرمز رنگ نشانه ای واضح از سلامت درخت بوده و نشان می دهد که درخت انرژی کافی برای تولید برگهای بیشتر را خواهد داشت. به اعتقاد وی رنگ قرمز برگها امری ضروری برای تولید رنگدانه های جدید به شمار می رود.

دیگر دانشمندان بر این باورند که این رنگدانه ها می توانند از درختان در برابر خسارات نور خورشید در هنگامی که کلروپلاست آنها آسیب دیده است، محافظت کند.

محققان دانشگاه آکسفورد به منظور ارائه نظریه ای جدید بر روی درختان سیب وحشی که در حضور حشرات رشد کرده و در برابر آفت مقاوم نبودند تحقیق کردند.

طی این بررسی ها دانشمندان دریافتند که تنها 2.8 درصد از 2 هزار و 170 گونه از درختان سیب در انگلستان در پاییز برگهای قرمز رنگ تولید می کنند. این در حالی است که در آسیای مرکزی جایی که سیب برای اولین بار تکامل پیدا کرد 62 درصد از درختان سیب در هنگام پاییز قرمز می شوند.

محققان در عین حال دریافتند که حشراتی که بر روی درخت سیب زندگی می کنند از قبیل شته ها از درختانی که برگهای قرمز رنگ دارند دوری کرده و درختان سبز را برای زندگی بیشتر ترجیح می دهند.

به منظور اثبات رابطه تکاملی میان درختان و حشرات محققان بر روی گسترش بیماری به نام بلایت که از شته ها ناشی می شود مطالعه کردند. در صورتی که برگهای قرمز رنگ به عنوان اخطار به حشرات ناقل بیماری به شمار رود، می توان گفت که درختانی که در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند تحت فشار قدرتمند انتخابی برای تولید برگهای قرمز رنگ خواهند بود.

بر این اساس دانشمندان بر این باورند که درختان در صورت احساس خطر ابتلا به بیماری توسط شته هایی که در جستجوی زیستگاهی جدید به سر می برند، اقدام به تولید برگهای قرمز رنگ می کنند تا این حشرات را از خود برانند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، با وجود ارائه این مدارک برخی دانشمندان بر این باورند که تنها یک نشانه زیستی نمی تواند توضیح کاملی برای توضیح دلیل تغییر رنگ درختان در پاییز به شمار رود.