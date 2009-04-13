اعطای دو هزار فقره وام تعمیرات مسکن روستایی در استان مرکزی

امیرحسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به تسهیلات قرض ‌الحسنه احداث حمام و تعمیر مسکن روستایی افزود: در این راستا اعطای 500 فقره وام احداث حمام روستایی از دیگر اقدامات این بنیاد است.

وی یکی از مهمترین خدمات بنیاد مسکن را تامین مسکن برای محرومان اعم از روستایی و شهری و ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت با مشارکت مردم دانست و اضافه کرد: پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سطح روستاها و شهرهای زیر 12 هزار نفر در سال گذشته آغاز و مراحل اجرایی آن در دست پیگیری است.

وی از دیگر اقدامات انجام شده توسط بنیاد مسکن را بهره برداری از 92 واحد مسکونی خواند و خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی 297 واحد در مراحل مختلف با پیشرفت فیزیکی بین 10 تا 90 درصد نیز در دست اقدام است.

عباسی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر اظهار کرد: این طرح در شهرهای زیر 25 هزار نفر با ارائه تسهیلات ارزان قیمت ویژه بهسازی و احداث مسکن بادوام روستایی، ارائه تسهیلات قرض ‌الحسنه حمام و تعمیر مسکن روستایی و تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، تهیه طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌ های روستایی، تهیه طرح بافت‌ های با ارزش روستایی، بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب دیده، صدور اسناد مالکیت و تملک و واگذاری اراضی روستایی برای تامین زمین متقاضیان اجرا می ‌شود.



