حاج بابايي : روزنامه جوان رفع توقيف شود

به گزارش خبرنگارمجلس مهر، حاج بابايي درجلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بند 11 و 12 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس يكي از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات است و بايد در اين زمينه به مجلس گزارش مي شد.

وي افزود: نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات در خصوص توقيف روزنامه جوان هيچ توضيحي به نمايندگان ارائه نكرده است.

حاج بابايي گفت: ما مخالف تعطيلي اين روزنامه هستيم و از دادگاه مي خواهيم از اين روزنامه رفع توقيف شود.

رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان و نماينده مجلس درهيات نظارت بر مطبوعات نيز در پاسخ به تذكر حاج بابايي نماينده همدان گفت: روزنامه جوان تخلف كرده است و توقيف روزنامه، قانوني است.

نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: اينجانب همه ساله گزارش هيات نظارت را به هيات رييسه ارسال كرده ام و هيچ قصوري در اين خصوص نداشته ام.

وي با بيان اين كه هيچ كس از تعطيلي روزنامه اي خوشحال نمي شود، گفت: من به عنوان روزنامه نگار و مسوول انجمن صنفي روزنامه نگاران از توقيف روزنامه جوان متاسفم.

مزروعي گفت: هيات نظارت بر مطبوعات بارها به اين روزنامه موارد تخلف را تذكر داد، اما اين روزنامه توجهي نكرد و سرانجام هيات نظارت او را به دادگاه معرفي كرد. وي ابراز اميدواري كرد هرچه سريعتر از اين روزنامه رفع توقيف شود.