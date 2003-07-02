حاج بابايي : روزنامه جوان رفع توقيف شود

به گزارش خبرنگارمجلس مهر، حاج بابايي درجلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بند 11 و 12 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس يكي از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات است و بايد در اين زمينه به مجلس گزارش مي شد.
وي افزود: نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات در خصوص توقيف روزنامه جوان هيچ توضيحي به نمايندگان ارائه نكرده است.
حاج بابايي گفت: ما مخالف تعطيلي اين روزنامه هستيم و از دادگاه مي خواهيم از اين روزنامه رفع توقيف شود.
رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان و نماينده مجلس درهيات نظارت بر مطبوعات نيز در پاسخ به تذكر حاج بابايي نماينده همدان گفت: روزنامه جوان تخلف كرده است و توقيف روزنامه، قانوني است.
نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: اينجانب همه ساله گزارش هيات نظارت را به هيات رييسه ارسال كرده ام و هيچ قصوري در اين خصوص نداشته ام.
وي با بيان اين كه هيچ كس از تعطيلي روزنامه اي خوشحال نمي شود، گفت: من به عنوان روزنامه نگار و مسوول انجمن صنفي روزنامه نگاران از توقيف روزنامه جوان متاسفم.
مزروعي گفت: هيات نظارت بر مطبوعات بارها به اين روزنامه موارد تخلف را تذكر داد، اما اين روزنامه توجهي نكرد و سرانجام هيات نظارت او را به دادگاه معرفي كرد. وي ابراز اميدواري كرد هرچه سريعتر از اين روزنامه رفع توقيف شود.
حميدرضا حاج بابايي نماينده همدان در تذكري آئين نامه اي خواستار رفع توقيف از روزنامه جوان شد.
به گزارش خبرنگارمجلس مهر، حاج بابايي درجلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بند 11 و 12 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس يكي از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات است و بايد در اين زمينه به مجلس گزارش مي شد.
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