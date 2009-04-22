کروبی نهم اردیبهشت به یاسوج سفر می کند

رئیس حزب اعتماد ملی شاخه کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج با اعلام این خبر گفت: حجت الاسلام مهدی کروبی عصر روز چهارشنبه نهم اردیبهشت به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند و تا عصر پنجشنبه در استان حضور دارد.

سید محمد نیک نژاد افزود: رئیس حزب اعتماد ملی قرار است در این سفر ضمن سخنرانی در اجتماع مردم یاسوج با نخبگان استان و دانشجویان دانشگاههای استان نیز دیدار کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر رایزنیهای لازم با مسئولان استان در خصوص مکان سخنرانی و امنیت سفر حجت الاسلام کروبی ادامه دارد.

نیک نژاد همچنین گفت: طی روزهای آینده نیز رئیس ستاد انتخاباتی کروبی در استان معرفی می شود.