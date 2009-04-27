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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۳۶

رئیس کمیسیون آموزش مجلس به مهر خبرداد: سوء استفاده کنندگان از القاب علمی کلاهبردار شناخته می‌شوند

رئیس کمیسیون آموزش مجلس به مهر خبرداد: سوء استفاده کنندگان از القاب علمی کلاهبردار شناخته می‌شوند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون آموزش در حال تصویب قانونی است که بر اساس آن افرادی که از القاب علمی به دروغ استفاده می کنند کلاهبردار شناخته شده و مجازات می شوند.

علی عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در جامعه ما بعضا برای این که به افراد خاص احترام گذاشته شود از القاب دکتر و مهندس استفاده می شود در حالی که این امر در کشورهای خارجی دیده نمی شود.

وی خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه این موضوع در پاره ای از مواقع برای بعضی از افراد توهم ایجاد می کند و آنها باور می کنند که واقعا دکتر یا مهندس هستند در حال پیش بینی تدوین قانونی هستیم که استفاده از این القاب در چارچوب قانون قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: مجازاتهایی در قانون القاب علمی پیش بینی خواهیم کرد تا افرادی که به دروغ از این القاب استفاده می کنند کلاهبردار شناخته شده و مجازات شوند.

بررسی قانون استفاده از القاب علمی برای رسانه ها

عباسپور اظهار داشت: در صورت تصویب قانون القاب علمی، رسانه ها و مراکز رسمی نیز باید در استفاده از القاب علمی مانند دکتر و مهندس برای افراد دقت کنند.

وی اضافه کرد: هنوز تصمیمی در خصوص این که رسانه ها و مراکز رسمی کشور نیز شامل قانون القاب علمی کشور شوند گرفته نشده اما احتمال می رود در این زمینه نیز بحث و بررسی صورت گیرد.
کد مطلب 867911

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