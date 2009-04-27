نشست ویژه بن همام با روسای 6 فدراسیون آسیایی/ رایزنی برای انتخابات

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که با حضور محمد بن همام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان و روسای فدراسیون های فوتبال کشورهای عراق، قطر، بنگلادش، امارات، سریلانکا، سعدی زوریکت (دبیرکل WAFF) یوسف سرکال (رئیس کمیته داوران AFC) برگزار شد اعضا پیرامون کنگره AFC که طی روزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه در مالزی برگزار خواهد شد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتخابات هیئت اجرایی FIFA از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود که حاضرین نظرات و دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند. در این انتخابات محمد بن همام رئیس فعلی کنفدراسیون فوتبال آسیا رقابت نزدیکی با بن سلمان رئیس فدراسیون فوتبال بحرین خواهد داشت و هر دو طرف رایزنی های فعالی را برای پیروزی در این انتخابات آغاز کرده اند.

بررسی اساسنامه AFC و توافقات و همکاریهای چند جانبه بین فدراسیونهای آسیایی از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست بود.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان که به همراه محمد منصور عظیم زاده به قطر سفر کرده است امشب همراه با بن همام راهی کلمبو پایتخت سریلانکا شدند تا در نشست های جداگانه ای با مسئولان فدراسیونهای فوتبال شرق آسیا دیدار کند.