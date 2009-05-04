نخستین مجموعه داستان اکبریانی به نمایشگاه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 13 داستان کوتاه است که در 140 صفحه گرد هم آمده‌اند و اولین مجموعه داستان این شاعر و روزنامه نگار به شمار می آید.



اکبریانی نوشتن داستانهای این کتاب را از سال 80 آغاز کرده و از این میان سه داستان پیشتر در نشریه ادبی" شوکران" به چاپ رسیده است.

موضوعهای محوری داستانهای کتاب "کاش به کوچه نمی‌رسیدم" عشق، مرگ و سرگشتگی انسان امروز است که توسط انتشارات چشمه منتشر می‌شود.

این ناشر داستان بلند دیگری را از اکبریانی با عنوان "باید بروم" در دست چاپ دارد که قرار است در آینده نزدیک به چاپ برسد.



"نیست تا نیست" و "نیم غبار دلخوشی" و" مثل کافه‌ای متروک" مجموعه‌های شعر اکبریانی هستند که سرپرستی انتشار مجموعه‌ «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران» را نیز برعهده دارد.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.