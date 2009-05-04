بن هور به نمایشگاه کتاب می آید

به گزارش خبرنگار مهر،رمان "بن هور" اثر لیو والانس است که در سال 1880 نوشته شده‌ با ترجمه اسماعیل شایگان به نمایشگاه راه می یابد. "بن هور"در شمار رمانهای مشهور جهان است و تا کنون منبع الهام فیلمسازان بزرگی قرار گرفته ‌است.

این کتاب داستان شاهزاده‌ای به نام جودا بن‌هور است که ناجوانمردانه به جرم سوءقصد به جان فرستاده سزار توسط دوست رومی‌اش دستگیر و به بردگی و بندگی فرستاده می‌شود و دیگر اعضای خانواده‌اش هم به سیاهچال روانه می‌شوند. وی پس از عبور از ماجراهای بسیار به موطن خویش بازمی‌گردد تا انتقام بگیرد و خواهر و مادرش را رهایی بخشد... .



رمان "بن هور" در هشت بخش و 628 صفحه توسط نشر ثالث به چاپ رسیده‌ است.



بیست ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.