نمایشگاه کتاب نباید فقط مرکز خرید باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد کاظم شمس ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه به دلیل نبود ویترین کتاب در کشور، نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به مرکز خرید و فروش تبدیل شده است.
وی ضمن تأکید بر ضرورت تقویت کتابفروشیها و ایجاد ویترین و نمایشگاههای دائمی در استانها تصریح کرد: باید با اتخاذ تدابیر و روشهای گوناگون این رویه اصلاح شود. در غیر این صورت نمایشگاه فقط یک مرکز خرید و فروش کتاب خواهد بود.
حجت الاسلام شمس تنها راه حل مشکل پخش کتاب در کشور را ایجاد ویترین دانست و افزود: این کار نیازمند فعالیت و حضور بخش خصوصی در عرصه کتاب است که البته دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی را در این عرصه فراهم کند.
رئیس مؤسسه بوستان کتاب در ادامه از حضور پررنگ این مؤسسه انتشاراتی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد و بیان داشت: مؤسسه بوستان کتاب با بیش از یکهزار عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور پیدا خواهد کرد که در غرفه اصلی 900 عنوان و در سالن کودک و نوجوان 200 عنوان کتاب عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه بوستان کتاب در بخش بازار جهانی نمایشگاه نیز حضور فعالی خواهد داشت، یادآور شد: با هماهنگیها و اقدمات صورت گرفته، مؤلفان برجسته کتب در ایام برگزاری نمایشگاه در غرفهها جهت پاسخگویی به سؤالات مراجعهکنندگان حاضر خواهند بود.
شمس در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و تعداد کتب چاپ شده توسط مؤسسه انتشاراتی بوستان کتاب، این مؤسسه را پرافتخارترین ناشر خواند و گفت: مؤسسه بوستان کتاب تا کنون بارها به عنوان ناشر برگزیده در سطح کشور معرفی شده است.
رئیس مؤسسه بوستان کتاب با اشاره به افت فروش کتاب طی سالیان گذشته خاطرنشان کرد: ما در سال 87 با اقدامات و هماهنگیهای مناسب برنامه جامعی تدوین کردیم و به رغم رکود بازار کتاب تا حدودی درآمدهای مؤسسه محقق شد.
وی در پایان گفت: در سال گذشته مؤسسه بوستان کتاب همایشهای مختلفی همچون تحول و نوسازی صنعت چاپ، جشنواره مرزبانی وحی و خرد و جشنواره کتاب و ترافیک را برگزار کردهاست.
لازم به ذکر است مؤسسه بوستان کتاب تاکنون با 169 اثر برگزیده در جشنوارههای مختلف حوزوی، دانشجویی و کشوری، 23 نوبت نیز به عنوان ناشر برگزیده سال انتخاب شده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مؤسسه بوستان کتاب قم ضمن تأکید بر ضرورت تقویت کتابفروشیها و ایجاد نمایشگاههای دائمی در استانها از تبدیل نمایشگاه بینالمللی کتاب به مرکز خرید صرف انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد کاظم شمس ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه به دلیل نبود ویترین کتاب در کشور، نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به مرکز خرید و فروش تبدیل شده است.
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