نمایشگاه کتاب نباید فقط مرکز خرید باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد کاظم شمس ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه به دلیل نبود ‏ویترین کتاب در کشور، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مرکز خرید و فروش تبدیل شده است.‏



وی ضمن تأکید بر ضرورت تقویت کتاب‌فروشی‌ها و ایجاد ویترین و نمایشگاه‌های دائمی در استان‌ها تصریح کرد: باید با اتخاذ تدابیر و ‏روش‌های گوناگون این رویه اصلاح شود. در غیر این صورت نمایشگاه فقط یک مرکز خرید و فروش کتاب خواهد بود.‏



حجت الاسلام شمس تنها راه حل مشکل پخش کتاب در کشور را ایجاد ویترین دانست و افزود: این کار نیازمند فعالیت‌ و حضور بخش ‏خصوصی در عرصه کتاب است که البته دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی را در این عرصه فراهم کند.‏



رئیس مؤسسه بوستان کتاب در ادامه از حضور پررنگ این مؤسسه انتشاراتی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد و ‏بیان داشت: مؤسسه بوستان کتاب با بیش از یکهزار عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور پیدا خواهد کرد که در غرفه اصلی 900 عنوان و در ‏سالن کودک و نوجوان 200 عنوان کتاب عرضه خواهد شد.‏



وی با بیان اینکه بوستان کتاب در بخش بازار جهانی نمایشگاه نیز حضور فعالی خواهد داشت، یادآور شد: با هماهنگی‌ها و اقدمات صورت ‏گرفته، مؤلفان برجسته کتب در ایام برگزاری نمایشگاه در غرفه‌ها جهت پاسخگویی به سؤالات مراجعه‌کنندگان حاضر خواهند بود.‏



شمس در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و تعداد کتب چاپ شده توسط مؤسسه انتشاراتی بوستان کتاب، این مؤسسه را ‏پرافتخارترین ناشر خواند و گفت: مؤسسه بوستان کتاب تا کنون بارها به عنوان ناشر برگزیده در سطح کشور معرفی شده است.‏



رئیس مؤسسه بوستان کتاب با اشاره به افت فروش کتاب طی سالیان گذشته خاطرنشان کرد: ما در سال 87 با اقدامات و هماهنگی‌های ‏مناسب برنامه جامعی تدوین کردیم و به رغم رکود بازار کتاب تا حدودی درآمدهای مؤسسه محقق شد.‏



وی در پایان گفت: در سال گذشته مؤسسه بوستان کتاب همایش‌های مختلفی همچون تحول و نوسازی صنعت چاپ، جشنواره مرزبانی وحی ‏و خرد و جشنواره کتاب و ترافیک را برگزار کرده‌است.‏



لازم به ذکر است مؤسسه بوستان کتاب تاکنون با 169 اثر برگزیده در جشنواره‌های مختلف حوزوی،‌ دانشجویی و کشوری، 23 نوبت نیز به ‏عنوان ناشر برگزیده سال انتخاب شده است.‏