داستان جومونگ مانند داریوش و خشایار واقعی است

گین هو کیم در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: عشق بین جومونگ و سوسانو واقعی نیست و افسانهای است که به این داستان واقعی اضافه شده است. جومونگ مثل داریوش کبیر کشورهای زیادی زیر سلطهاش بوده و شجاعت و شخصیت او زبانزد مردم کره است.
وی با بیان اینکه ایران و کره دارای فرهنگ مشترک هستند افزود: علت استقبال مردم ایران از سریال جومونگ شباهت زیادی است که بین تاریخ امپراتوری ایران و کره وجود دارد. زنان سریال جومونگ نیز مانند زنان ایرانی بسیار فعالند و بر این اساس این سریال مورد توجه زنان نیز قرار گرفته است.
دبیر اول سفارت کره جنوبی گفت: مجموعه "افسانه جومونگ" را در کره دیدهام و آنجا هم این سریال پرطرفدار است. اخیراً کتاب جومونگ نیز به زبان کرهای منتشر شده است.
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