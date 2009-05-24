بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس نباید تنها به جمع آوری اسناد بسنده کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت شامگاه شنبه در بازدید از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر افزود : باید آثار را فهرست و مستندسازی و متناسب با شرایط روز تحلیل و نگهداری کرد تا از جنبه آکادمیک در قالب واحدهای علوم انسانی و جنبش نرم افزاری برای ترویج در بین نسلهای دوم و سوم انقلاب از آن استفاده شود .

وی اظهار داشت: با توجه به غنای معارف دینی و رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس شایسته نیست متون علوم انسانی و زیر بخشهای آن در واحدهای درسی مراکز آموزش عالی از مرجع خارجی گرفته شود .

استاندار بوشهر گفت: هرکدام از موضوعات دوران دفاع مقدس قابلیت تدوین کتب در زمینه اصول مدیریتی را دارد اما تاکنون به این مهم توجه نشده است .

شفقت به ایجاد موزه دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: ایجاد موزه دفاع مقدس در این استان برای ترسیم واقعیتهای جنگ تحمیلی و انتقال رشادتهای رزمندگان اسلام به نسل جدید ضروری است .

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر نیز گفت: 40 هزار رزمنده بوشهری در دوران دفاع شرکت داشتند که با احتساب چندین بار اعزام هر کدام از آنها به 90 هزار رزمنده می رسد .

سرهنگ احمد موحد افزود: رزمندگان بوشهری در 70 عملیات زمینی و 30 عملیات دریایی رشادت آفرینی کردند .