بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس نباید تنها به جمع آوری اسناد بسنده کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت شامگاه شنبه در بازدید از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر افزود: باید آثار را فهرست و مستندسازی و متناسب با شرایط روز تحلیل و نگهداری کرد تا از جنبه آکادمیک در قالب واحدهای علوم انسانی و جنبش نرم افزاری برای ترویج در بین نسلهای دوم و سوم انقلاب از آن استفاده شود.
وی اظهار داشت: با توجه به غنای معارف دینی و رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس شایسته نیست متون علوم انسانی و زیر بخشهای آن در واحدهای درسی مراکز آموزش عالی از مرجع خارجی گرفته شود.
استاندار بوشهر گفت: هرکدام از موضوعات دوران دفاع مقدس قابلیت تدوین کتب در زمینه اصول مدیریتی را دارد اما تاکنون به این مهم توجه نشده است.
شفقت به ایجاد موزه دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: ایجاد موزه دفاع مقدس در این استان برای ترسیم واقعیتهای جنگ تحمیلی و انتقال رشادتهای رزمندگان اسلام به نسل جدید ضروری است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر نیز گفت: 40 هزار رزمنده بوشهری در دوران دفاع شرکت داشتند که با احتساب چندین بار اعزام هر کدام از آنها به 90 هزار رزمنده می رسد.
سرهنگ احمد موحد افزود: رزمندگان بوشهری در 70 عملیات زمینی و 30 عملیات دریایی رشادت آفرینی کردند.
وی یادآور شد: این بنیاد هم اینک هشت هزار سند و آثار مربوط به شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس را در این استان جمع آوری کرده است.
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