معاون استاندار بوشهر: آثار جنایات دشمن در جنگ رمضان مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی جمع آوری مستندات جنگ تحمیلی سوم با حضور مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: از آغازین روزهای دفاع مقدس هشت ساله برخی از استان‌ها در جمع آوری مستندات و آثار آن دوران غرورآفرین و حماسه ساز بصورت ویژه فعالیت داشته و امروز دارای مراکز بزرگ اسناد رزمندگان و شرح اقدامات آنان در آن دوران هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ادامه داد: مردم شریف ایران در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز در مواجه با دشمنان از میهن اسلامی خود سرافرازانه دفاع کردند.

جهانیان با تاکید بر لزوم مستند سازی آثار بجا مانده از جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: دشمنان بعد از پایان جنگ به فکر پاک کردن جنایات خود از ذهن مردم دنیا خواهند بود، لذا برنامه ریزی و همکاری بین بخشی در نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی برای مستندسازی جنایات دشمن ضروری است.