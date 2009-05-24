۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

اعتبارات طرح آبرسانی فجر گلستان ناکافی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان گفت: اعتبارات اجرای آبرسانی روستایی در قالب طرح فجر استان ناکافی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار شامگاه شنبه در ستاد حوادث غیرمترقبه در گنبد افزود: تاکنون 29 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبرسانی در قالب فجر در استان هزنیه شد که پاسخگوی نیازها نیست.

وی اظهار داشت: متولیان امر برای رفع مشکلات فراروی و تامین اعتبارات مناسب برای تسریع در اجرای این طرحها که نقش مهمی در توسعه منطقه دارد، تلاش و برنامه ریزی کنند.

خواستار بیان داشت: چاه های آب روستاهایی که در کنار طرح فجر حفر شده و مشکلی از نظر تامین برق ندارند، وارد مدار می شود تا مردم از آن استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان یادآور شد: برای رفع مشکل انتقال آب مناطق کوهستانی و صعب العبور دستگاه کمرشکن اختصاص یافته است.

نماینده مردم گنبد در مجلس گفت: مسائل و مشکلات ناشی از کمبود اعتبار آب و فاضلاب روستایی کشوری است که سعی می شود از طریق مجلس پیگیری شود.

عبدالله رستگار بیان داشت: سه دستگاه وزرات نیروی، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با کاهش 85 هزار میلیارد ریالی بودجه روبرو هستند که برای تامین آن درصدیدم با تصویب لوایحی برنامه ریزی شود.

