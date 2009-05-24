داوودی به مقام شامخ شهدای ارومیه ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز داوودی در این آیین که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی همراه بود ضمن بازدید طرح ساماندهی مزار شهدای باغ رضوان ارومیه گفت: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید یاد و خاطره آنها را همواره زنده نگه داریم.

وی با بزرگداشت سوم خرداد روز سالروز مقاومت، ایثار و پیروزی ملت ایران اظهار داشت: پیروزی بزرگ رزمندگان اسلام در سوم خرداد، مقدمه پیروزی ملت ایران بر مستکبران جهان بود.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: غیورمردان کشورمان با مجاهدتهای خود و با دستان خالی و با تکیه بر غیرت و شرف خود در مقابل دشمنان ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست بیگانگان بیفتد.

در ادامه این آیین داوودی و مقامات استانی با نثار شاخه گل و فاتحه با آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.