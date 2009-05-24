موزه تخصصی شهر تاریخی بیشاپور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کازرون، طراحی ساختمان این موزه از معماری شهر تاریخی بیشاپور مربوط به دوره ساسانیان الهام گرفته شده و بر اساس اعلام مسئولان تاکنون چنین موزه تخصصی به این شکل در سایت تاریخی کشور ایجاد نشده است.

این موزه در زمینی به مساحت 500 متر مربع و با اعتباری افزون بر 240 میلیون تومان ساخته شد و دارای سیستم صوتی مجهز، اعلام حریق، دوربین مداربسته و مخزن نگهداری اشیاء بوده که شامگاه شنبه از سوی مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در 25 کیلومتری غرب کازرون است که در زمان ساسانیان ساخته شده، بیشاپور با 200 هکتار وسعت از شهرهای مهم آن زمان بوده و اهمیت ارتباطی داشته، این شهر از قدیمی ترین شهرهایی بوده که تاریخچه ساخت آن به صورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است.

این شهر دارای طراحی و مهندسی ویژه آن روزگار بوده و در کتابهای تاریخی، نام این شهر با عنوانهای بیشاپور، بیشابور، به شاپور، بیشاور و "به اندیوشاپور" ضبط شده است.

شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیر خوره بوده و تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی محسوب می شده اما پس از آن ویران شده که البته گنجینه ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا به شمار می رود.

بیشاپور به سال 266 میلادی و به دستور شاپور اول ساخته شده است، پس از پیروزی شاپور بر والرین امپراتور روم، وی دستور داد که در ناحیه ای خوش آب و هوا بر سر راه تخت جمشید به تیسفون شهری بنا کنند و نام خود را بر این شهر نهاد.

شهر بیشاپور با روش مهندسی یونانیان که توسط هیپوداموس ابداع شده بود در زمینی مستطیلی به گونه ای طراحی شده که چهار دروازه و دو خیابان آن یکدیگر را قطع می کردند.