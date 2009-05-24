کاظم کمالی نسب معاون فرهنگی شهرداری منطقه شش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پس از واگذاری طرح ساخت این فروشگاه توسط موسسه هادیان شهر (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) به شهرداری منطقه شش، ما دست به کار طراحی پروژه شدیم که با اتمام آن به زودی و به احتمال زیاد در هفته آینده آن را به مناقصه خواهیم گذاشت.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: با انجام این مناقصه و مشخص شدن پیمانکار، طرح ساخت این کتابفروشی از سر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره با بازدید هفته گذشته عیسی شریفی قائم مقام شهردار و معاون امور مناطق شهرداری تهران از روند اجرای این پروژه، افزود: با توجه به اینکه اعتبار 300 میلیونی برای شروع مجدد طرح در بودجه سال جاری شهرداری دیده شده است معاون امور مناطق شهرداری تهران هم در این بازدید بر لزوم تکمیل پروژه و بهره‌برداری از آن تا اواسط سال آینده تاکید کرد.

کمالی نسب گفت: از جمله تغییراتی که در طرح این کتابفروشی دیده شده است می‌توان به افزودن شدن پارکینگ طبقاتی در 5 طبقه اشاره کرد که نیاز پروژه را به اعتبار بیشتر ضروری‌تر می‌کند که امیدواریم بتوانیم در صورت تامین اعتبار لازم تا زمان مقرر و نهایتاً تا پایان سال 89 طرح را تحویل دستگاه بهره‌بردار بدهیم.

کار ساخت این فروشگاه - که در خیابان کریمخان زند و در ضلع شمالی پارک مریم واقع است - 29 بهمن سال 1385 با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و احمد نوریان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز شد. پیش از کلنگ زنی، 1750 متر مربع زیربنای این پروژه گودبرداری شده بود و از این نظر جزو معدود طرح هایی به شمار می‌رفت که از زمان افتتاحش جلوتر بود.

مساحت فروشگاه مذکور در حدود 4500 متر مربع است که 1750 متر مربع آن در بخش انبار، زیرزمین و بخش های دیگر، 1750 متر مربع در طبقه اول، حدود 1400 متر مربع در طبقه دوم و یک سالن اجتماعات نیز در طبقه فوقانی را شامل می‌شود. به این بخش ها باید دو طبقه پارکینگ و یک سالن ورزشی در طبقه فوقانی را اضافه کرد. در زمان کلنگ‌زنی پروژه، از آن به عنوان بزرگ ترین فروشگاه کتاب در خاورمیانه یاد می شد و پیش بینی می‌شود در صورت بهره برداری از این فروشگاه بتوان دست کم 50 هزار عنوان کتاب را در آن به نمایش گذاشت. اعتبار اولیه برای ساخت این فروشگاه 1.5 میلیارد تومان بود اما طرح مذکور تاکنون نزدیک به 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.