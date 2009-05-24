‏15 تن گوشت فاسد در قم کشف شد‏

محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: طی دو مرحله بازدید از سردخانه‌های مستقر در ‏کارخانجات تولید فرآورده‌های گوشتی توسط بازرسان اداره کل دامپزشکی استان قم، بیش از 15 تن گوشت قرمز گوسفندی فاسد و غیر ‏بهداشتی کشف و ضبط گردید. ‏



وی اظهار داشت: پس از هماهنگی با مقامات قضایی و اخذ مجوز لازم محموله فوق معدوم شد. ‏



مدیر کل دامپزشکی استان قم خواستار توجه بیشتر شهروندان نسبت به خرید فرآورده‌های خام دامی شد و گفت: کلیه شهروندان باید هنگام ‏خرید فرآورده‌های دامی، نسبت به تاریخ تولید و مصرف این محصولات توجه کافی داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب از ‏طریق شماره تلفن 6709058 به اداره کل دامپزشکی استان قم اطلاع دهند. ‏