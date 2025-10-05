به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسینی اظهار کرد: در اجرای طرح ویژه نظارتی بر سردخانههای فرآوردههای خام دامی ، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم موفق به کشف ، ضبط و معدومسازی ۳۳۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغی تاریخ گذشته شدند.
وی افزود: این محموله که در یکی از سردخانههای استان نگهداری میشد ، بدلیل منقضی شدن تاریخ مصرف و عدم قابلیت مصرف انسانی و با حکم مرجع قضایی ، به طور کامل معدوم گردید.
حسینی بیان کرد: از شهروندان درخواست نمود در زمان خرید ، حتماً به تاریخ تولید و انقضای درجشده بر روی بستهبندی محصولات توجه نمایند و از خرید محصولات فاقد این اطلاعات یا دارای بستهبندی مخدوش خودداری کنند.
وی افزود: شهروندان میتوانند موارد مشکوک و تخلفات بهداشتی در حوزه فرآوردههای خام دامی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و یا شماره ۳۶۶۴۲۷۸۹ به اداره دامپزشکی شهرستان قم گزارش دهند.
