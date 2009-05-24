نوجوانان ایران شایستگی خود را به جهانیان ثابت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده مدیر تیمهای ملی وزنه برداری کشورمان پس از قهرمانی تیم نوجوانان ایران در رقابتهای جهانی تایلند گفت: اعضای تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشورمان با پیگیری تمریناتی مداوم و مستمر در اردوهای مناسب آماده سازی که فدراسیون مهیا کرده بود با آمادگی مطلوب و ایده آل راهی تایلند شدند و خوشبختانه توانستند عنوان ارزشمند و غرور آفرین قهرمانی جهان را بدست آورند.

وی ادامه داد: سطح رقابتها بسیار بالا بود و تیمهایی زا 49 کشور جهان آمده بودند تا ضمن کسب سهمیه المپیک نوجوانان، قدرت و جایگاه خود را ثابت نمایند. در این بین روسیه، چین، قزاقستان، ارمنستان، کره و لهستان رقابت بسیار نزدیکی را با ما داشتند که خوشبختانه توانستیم با توکل به خدا، دعای خیر مردم و همت بچه ها به این عنوان مهم و ارزشمند دست یابیم.

رضازاده موفقیت های اخیر وزنه برداری ایران در عرصه های آسیایی و جهانی را مرهون برنامه ریزی های منظم سه ساله فدراسیون وزنه برداری و حمایتهای بی دریغ افشارزاده دانست و گفت: به طور حتم با ادامه چنین روندی ایران به جایگاه واقعی خود در جهان دست خواهد یافت.

وی اظهار امیدواری کرد که ملی پوشان جوان ایران نیز بتواند اواخر خردادماه جاری از عنوان سومی خود در رقابت های جهانی رومانی دفاع کنند و با کسب عنوانی بهتر ، این پیروزی ها را تکمیل نمایند. به اعتقاد من هنوز هم به جایگاه اصلی وزنه برداری ایران دست نیافته ایم؛ چرا که پتانسیل ایران و پشتوانه ها بسیار بالاست و مطمئنا می توان به عناوینی ارزشمندتر نیز دست یافت.

مدیر تیم های ملی وزنه برداری ایران با تاکید بر اینکه کسب قهرمانی بزرگسالان آسیا در قزاقستان و نوجوانان جهان مقدمه ای است برای رسیدن به مدالهای المپیک 2012 لندن گفت : تمامی برنامه های فدراسیون وزنه برداری حضور موفق در بازیهای آسیایی گوانجو و بازیهای المپیک لندن است تا تیم ایران بتواند نتایج قابل قبولی را در این دو رویداد بزرگ بدست آورد.

نخستین دوره رقابت های وزنه برداری نوجوانان جهان با حضور 49 کشور در دو بخش پسران و دختران در شهر چیانگ مای تایلند برگزار شد.

در پایان این پیکارها، تیم های اول تا نهم دو سهمیه و تیم های دهم تا شانزدهم یک سهمیه بازی های المپیک نوجوانان 2010 سنگاپور را بدست آوردند.