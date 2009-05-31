لیبرمن با دستور کار ایران به روسیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، مهمترین محور مذاکرات آویگدور لیبرمن در مسکو مذاکره با مقامات کرملین درباره سیاستهای تل آویو در قبال ایران خواهد بود.

لیبرمن در این سفر که فردا انجام می شود با "دیمتری مدودوف" رئیس جمهور، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر و "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه دیدار و مذاکره می کند.

به نوشته هاارتص، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در این سفر از مقامات روسیه خواهد خواست تا در جهت متوقف کردن برنامه هسته ای ایران گام بردارند.

هاآرتص می نویسد : اسرائیل از روسیه می خواهد تا با استفاده از قدرت اقتصادی و روابط گسترده خود با ایران، تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته ای خود متقاعد کند.

بر اساس این گزارش، موضوع دیگری که در سفر لیبرمن به مسکو به آن پرداخته می شود، موضوع صلح خاورمیانه و سفر هفته گذشته لاوروف به منطقه خواهد بود.

این سفر در حالی انجام می شود که تل آویو مذاکرات گسترده ای را با آمریکا در همین رابطه انجام داده است. این مذاکرات درابتدا با هدف متقاعد کردن واشنگتن برای خودداری از مذاکره با ایران انجام می شد اما بعد از مدتی مسیر این مذاکرات تغییر کرد و تل آویو تلاش کرد تا چارچوبهایی را برای مذاکرات واشنگتن-تهران تعیین کند.