کتابچه آموزشی "نکات ایمنی قبل، هنگام وقوع و بعد از زلزله" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر مواردی از قبیل: شرح وظایف ستاد مدیریت بحران، زلزله چیست، گسل و انواع آن، نکات ایمنی قبل از زمین لرزه، نقاط خطرناک در زمان وقوع زلزله، اقداماتی که در خانه و در داخل خودرو در زمان وقوع زمین لرزه باید انجام داد، اقداماتی که بعد از وقوع زلزله باید انجام داد و رعایت نکات ایمنی در حوادث آتش سوزی در این بروشور برای مخاطبان با بیان ساده همراه با نقشه نواحی چهارگانه منطقه تشریح شده است.

بر پایه این گزارش، این کتابچه آموزشی در نشست های توجیهی داوطلبان واکنش اضطراری محله (دوام) و در حضور شهرداران نواحی و دبیران شورایاری محلات این منطقه توزیع شده و در مرحله بعد در اختیار شهروندان سایر محلات منطقه 11 نیز قرار خواهد گرفت.