117 شرکت در بخش کشاورزی مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عنایت الله تورنگ صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از برترین های بخش کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه برای اجرای اصل 44 قانون اساسی فعالیت های موثری با این شرکتها صورت گرفته است، اظهار داشت: 104 شرکت مذکور فعالیت های مشاوره ای کشاورزی را در استان در انجام می دهند.

وی با بیان اینکه 899 نفر از طریق این شرکتها مشغول به کار شدند، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال گذشته بیش از دو میلیارد تومان با شرکت های خصوصی بخش کشاورزی استان قرارداد منعقد کرده است.

تورنگ تصریح کرد: 31 شرکت تعاونی تولید با 15 هزار و 295 عضو در استان تشکیل شده است که 107 روستا را در قالب بیش از 36 هزار هکتار اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار داده اند.

وی اعتبارات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش بخش کشاورزی در چهار سال گذشته 850 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: با احتساب اعتبارات ملی و استانی این بخش این مبلغ به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد که سرمایه گذاری بخش خصوصی جدای از این مبلغ عنوان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام اینکه این استان 48/1 درصد مساحت و 3/2 درصد اراضی کشاورزی کشور را داراست، افزود: بیش از 5/8 درصد تولیدات کشاورزی به لحاظ ارزش ریالی و بالغ بر 6 درصد تولید کشاورزی به لحاظ وزنی کشور در مازندران تولید می شود.

وی ادامه داد: این میزان تولید با توجه به پتانسل های موجود در استان کافی نیست و می توان آن را افزایش داد.

تورنگ اظهار داشت: کاهش فاصله بین تولید کنندگان معمولی و نمونه و ارتقاء سطح تولید کنندگان معمولی می تواند در افزایش تولیدات کشاورزی استان موثر باشد.