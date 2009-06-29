سومین جشنواره گل و گلاب لاله زار برگزار می شود

علی کارنما در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به قابلیتهای بالای گردشگری بخش لاله زار بردسیر در زمان برداشت گل محمدی و روند گلاب گیری در این منطقه سومین جشنواره گل و گلاب لاله زار بردسیر برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این جشنواره 12 تیرماه جاری در محل سایت گردشگری "بندخاکی" لاله زار انجام خواهد شد.

کارنما خاطرنشان کرد: در این جشنواره کوچ نمادین عشایر استان کرمان نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کرمان عنوان کرد: موسیقی محلی، قایق سواری و نمایشگاه صنایع دستی از دیگر برنامه های جشنواره مذکور است.

وی عنوان کرد: بخش لاله زار بردسیر با توجه به پتانسیلهای بالای گردشگری می تواند به عنوان یکی از قطبهای طبیعتگردی به خصوص در ایام برداشت گل محمدی در این منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به شرکت هنرمندان کشوری در این جشنواره از مردم خواست برای آشنا شدن با صنعت گلابگیری و پتانسیلهای این منطقه در این جشنواره شرکت کنند.