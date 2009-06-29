توسعه شبکه مخابراتی گاز در استانهای غرب و شمالغرب ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال گاز، محمد رضا ولوی در تشریح سیستم های مخابراتی صنعت گاز کشور، گفت: شبکه مخابراتی رادیو مایکروویو دیجیتال از مجتمع گازی پارس جنوبی در عسلویه و پالایشگاه گاز فجر جم از عسلویه و کنگان به شیراز، اصفهان، ساوه و تهران با ظرفیت یک هزار و 920 کانال یکی از مهمترین شبکه های مخابراتی صنعت گاز کشور به شمار می آید.

وی با اشاره به ظرفیت یک هزار و 920 کانالی شبکه رادیو مایکروویو دیجیتال از استان کهگیلویه و بویراحمد تا اهواز، از شبکه رادیو مایکروویو دیجیتال قشم، بندرعباس و رفسنجان با ظرفیت 480 کانال به عنوان دیگر شبکه های مخابراتی گاز کشور یاد کرد و افزود: همچنین در مسیر سرخس، نکا تا تهران نیز یک شبکه رادیو مایکروویو با ظرفیت 300 کانال در مدار بهره برداری قرار دارد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به وجود 120 ایستگاه مایکروویو در مسیر خطوط لوله انتقال گاز اول و دوم سراسری گاز، تصریح کرد: همچنین تعداد 400 ایستگاه تکرار کننده بی سیم "وی اچ اف" برای تامین پوشش ارتباط رادیویی بی سیم گروهای عملیاتی و امدادی در طول شبکه انتقال گاز کشور در مدار بهره برداری قرار دارد.

مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران در ادامه از وجود شبکه مراکز تلفن با ظرفیت 45 هزار پورت سوئیچ دیجیتال برای تامین ارتباطات مراکز عملیاتی و تاسیسات بخش پایین دستی صنعت گاز کشور خبر داد و بیان کرد: همچنین نگهداری و بهره برداری از سیستم دیسپچینگ انتقال گاز با 310 ایستگاه"RTU" و 24 مرکز استانی و 12 مرکز عملیاتی میانی توسط کارشناسان شرکت انتقال گاز در حال انجام است.

ولوی در مورد مهمترین طرح های مخابراتی در دست اجرای شرکت انتقال گاز ایران، توضیح داد: هم اکنون ایجاد سیستم رادیو مایکروویو دیجیتال از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد در سرخس، رشت و تهران با ظرفیت یک هزار و 920 کانال در دستور کار این مدیریت می باشد که مناقصه آن انجام پذیرفته است.

به گفته مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران برای تکمیل این طرح حدود 150 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام می گیرد.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته برای طراحی پروژه مخابراتی غرب و شمالغرب کشور در شرکت انتقال گاز ایران، تبیین کرد: با تکمیل این پروژه پالایشگاه ها و تاسیسات گازی موجود در غرب کشور به طور کامل تری تحت پوشش شبکه مخابراتی قرار خواهند گرفت.

ولوی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در حال حاضر طرح افزایش ظرفیت سیستم مایکروویو دیجیتال از بندر عسلویه تا تهران در شرکت انتقال گاز ایران در حال انجام است.