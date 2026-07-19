تداوم پایداری شبکه ارتباطی در منطقه ۲ عملیات انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محمدرضا نیکروشفرد مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران، بیان کرد: به دنبال بروز نقص فنی در ایستگاه مخابراتی بیدگان و ضرورت پیشگیری از ایجاد وقفه در جریان اطلاعرسانی و کنترل شبکه، جایگزینی و راهاندازی ایستگاه جدید با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام بررسیهای دقیق فنی و بازدیدهای میدانی از محل، راهاندازی تجهیزات ارتباطی در یک ایستگاه جایگزین بهعنوان راهکار عملیاتی نهایی انتخاب شد.
مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران گفت: در همین زمینه، همه تجهیزات و دکل مخابراتی به محل جدید منتقل و عملیات نصب و راهاندازی با همکاری کارشناسان مدیریت مخابرات و تلمتری ستاد و نیروهای عملیاتی منطقه ۲ آغاز شد.
نیکروشفرد در پایان تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی تیمهای فنی اعزامی، عملیات نصب تجهیزات روی دکل و همچنین آمادهسازی ساختمان ایستگاه جدید با موفقیت پایان یافت؛ درنهایت، همه ارتباطات لینک سراسری مایکروویو و سایر بسترهای ارتباطی که قطع شده بودند، بازیابی و به شبکه مخابراتی شرکت بازگردانده شدند.
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