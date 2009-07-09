1600 هیئت مذهبی در استان مرکزی به صورت ساماندهی شده فعالیت می کنند

حجت الاسلام احمد رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه از این تعداد 200 هئیت مربوط به بانوان است افزود: برگزاری گردهمایی، توزیع اقلام فرهنگی بین هیئات، اعزام امام جماعت و برگزاری جلسات و دوره های آموزشی از جمله اقدامات این اداره برای هیئات مذهبی است.

وی خاطرنشان کرد: هیئات‌ مذهبی در زمینه اشاعه فرهنگ عزاداری در مناسبتهای دینی نقش و جایگاه مهمی دارند.

رضاییان اظهار داشت: بهینه سازی فعالیتهای هیئات‌ مذهبی بانوان در کاهش بعضی از آسیبهای فرهنگی و اعزام مبلغه دارای تحصیلات حوزوی به جلسات برای جلوگیری از رواج خرافات و بیان احادیث غیر مستند از اقدامات مهم سازمان برای کاهش آسیب است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه شورای هیئات مذهبی در حل مشکلات بسیار موثر هستند، عنوان کرد: 19 تیر ماه سال جاری، انتخابات شورای جدید هیئات مذهبی است که امید است با تلاش شورای هیئتهای مذهبی و اعضای آن انتخابات به بهترین نحو انجام شود.

وی افزود: در این انتخابات دو برابر تعداد افراد مورد نیاز باید کاندیدا معرفی شود و بی طرفی باید رعایت و استعلام افراد از مراکز قانونی انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت تبلیغات و اطلاع‌ رسانی در جامعه اسلامی گفت: از کارهای بزرگ سازمان این است که توانسته خود را با تبلیغات سنتی و جدید در دنیا وقف دهد همچنین در داخل و خاج از کشور فعالیتهای خوبی انجام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه سایت‌های اطلاع رسانی و خبری به پیشرفتهای بزرگی دست یافته است، گفت: در سطح کشور به ویژه در روستاها به امر تبلیغات اهمیت داده شده است که در این راستا می توان از فعالیت روحانیون مستقر و طرح هجرت در ایام سال در روستاها نام برد.