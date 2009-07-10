جهش 10 ساله منطقه 20 در بخش احداث اماکن ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نژاد در این خصوص گفت : شهروندان این منطقه از نبود مجموعه ورزش های آبی در این منطقه رنج می بردند که در این راستا استخر و سونای حمید سوریان در سال گذشته به بهره برداری رسید و هم اکنون مورد استقبال شهروندان این منطقه قرار گرفته است .

وی با بیان اینکه دومین مجموعه استخر و سونای شهید مدرس در این منطقه در حال احداث است افزود: طی دو سال اخیر 20 مورد زمین چمن مصنوعی در مساحت 25799 متر مربع در این منطقه احداث شده است که این میزان در مناطق شهر تهران بی نظیر است .

وی در ادامه ورزشگاه ویژه جانبازان و معلواین را از مراکز بی نظیر و فرامنطقه ای در حال ساخت در منطقه 20 عنوان کرد و تصریح کرد: معلولان و جانبازان می توانند از امکانات ورزشی ، تفریحی و فرهنگی این مرکز بدون کمک دیگران استفاده کنند.

شهردار منطقه 20 اجرای 30 پروژه عمرانی و فرهنگی شامل سالن های ورزشی ، سراهای محله ، استخر و سونای شهید مدرس را از جمله پروژه های این منطقه برای تامین زیرساخت های فراغتی شهروندان عنوان کرد.

محمد نژاد در خاتمه خاطر نشان کرد: در حال حاضر 13 مرکز شامل 9 سالن ورزشی سرپوشیده الزهرا ، مجموعه های ورزشی شماره 1 و 2 شهر سالم ، سالن ورزشی ولی عصر، مجموعه ورزشی شهید مدرس و 42 زمین چمن مصنوعی سهم عمده ای در اجرای بر نامه های ورزشی و تامین اوقات فراغت شهروندان جنوب تهران دارند.

وی در ادامه با اشاره به حمایت ها و تاکیدات شورای شهر و شهردار تهران در رسیدگی و اختصاص اعتبارات مورد نیاز به جنوب شهر تهران گفت : در حال حاضر شهروندان این منطقه با وجود 42 زمین چمن مصنوعی بیشترین بهره مندان از این امکانات هستند.

محمد نژاد افزود: سرانه ورزشی دراین منطقه به یک متر مربع نزدیک شده است این در حالی است که این رقم در شهر تهران بی نظیر است و در هیچ کدام از شهرهای کشور نیز به اندازه شهرری فضای ورزشی ایجاد نشده است و با چشم انداز شهر20 ساله کشور فاصله ای نداریم .