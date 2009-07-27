به گزارش خبرگزاری مهر، طراحان اتومبیل شرکت اتومبیل سازی فورد قبل از طراحی اتومبیل راننده آن را یافته و طراحی می کنند. این طراحان با تجسم یک انسان و بررسی خصوصیات و زندگی روزمره وی به طراحی اتومبیلهای شرکت فورد می پردازند. برای مثال اتومبیل فورد مدل فیستا بر اساس مجسم ساختن خصوصیات و زندگی روزمره زن جوانی در ایتالیا طراحی شده است. این مدل اتومبیل اکنون در اروپا عرضه شده و تا سال 2011 وارد بازارهای آمریکا خواهد شد.

شخصیت و زندگی آنتونلا، اصلی ترین مهره طراحی خودروی فیستای فورد، عنوان نقش مکمل در مطالعاتی که در طراحی فیستا صورت گرفته را به عهده داشته است. طراحان این شرکت به منظور خلق خودروهایی که با مشتریان خود تناسب داشته باشند، شخصیتی را خلق کردند که شعار استودیوی طراحی این شرکت "برای طراحی خودرو، ابتدا راننده را طراحی کنید" را به شکل واقعی مجسم می کند.

شرکت فورد شخصیتهای انسانی مانند آنتونلا را به منظور وارد کردن عناصر انسانی به تحقیقات خشک و آماری خود به کار می گیرد. به گفته یکی از طراحان این شرکت در صورتیکه نتوان خریدار خودرو را مجسم و درک کرد، طراحان تنها به خلق اتومبیلی مطابق میل خود اکتفا خواهند کرد.

مدیر استراتژی پیشرفت جهانی محصولات فورد، مورات یلمان، یکی از طرفداران شیوه مجسم سازی خریداران محصولات است. به اعتقاد وی این شیوه می تواند آمار را وارد زندگی روزمره کرده و ایده های به یاد ماندنی را برای طراحی خودرو خلق کند. به همین دلیل شخصیت آنتونلا به گروه دیگر شخصیتهای شرکت فورد که به منظور طراحی اتومبیلهای مختلف طراحی و مجسم شده اند، پیوست.

از نمونه های تاثیر این شخصیتهای جالب توجه در طراحی خودروها می توان به توجه بیش از حد شخصیت آنتونلا به تلفن داخلی اتومبیل اشاره کرد. بر اساس این علاقه شخصیت، پانل مرکزی فیستا به طور کامل به تلفن، تلفن همراه و سیستم تهویه هوا اختصاص پیدا کرده است. همچنین طراحان قسمت داشبورد این اتومبیل را بر اساس طرح عینک این شخصیت طراحی کرده اند.

هدف اصلی فورد از استفاده از شخصیتهای ساختگی، تولید خودروهایی است که از تولیدات ملی پا را فراتر گذاشته و طرح آنها در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته یلمان شخصیتی مانند شخصیت انتخاب شده برای خودرو فیستا در تمامی کشورهای جهان یافته می شوند و همین امر می تواند باعث افزایش محبوبیت خودرو در سطح جهانی شود.

خودرو لینکن فورد نیز پس از طراحی شخصیتی کاملا اجتماعی به نام ناتاشا خلق شده است. همچنین اتومبیل خانوادگی ترانزیت فورد از دیگر نمونه هایی است که بر اساس شخصیت مادری از خانواده ای سنتی طراحی شده است. این اتومبیل از تجهیزات رفاهی متعددی برای اعضای خانواده این مادر برخوردار است. خودرو تاروس 2010 بر اساس شخصیتی فعال و با نشاط به نام جک و زوجی به نامهای جو و کل الهام بخش خودروهای وانت فورد خواهند بود.

شرکت فورد از سال 2002 مسیر طراحی اتومبیلهای خود را به سوی استفاده از شخصیتهای ساختگی هدایت کرده است و به اعتقاد یلمان، این شیوه جدا از ارائه راه کاری جدید در هنر طراحی صنعتی، تاکتیک اقتصادی بسیار کارامدی به شمار می رود.



بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در حال حاضر اتومبیل فیستای فورد رتبه اول فروش اتومبیلهای فورد در اروپا را به خود اختصاص داده و رتبه دوم بازار جهانی را در نیمه اول سال 2009 اشغال کرده است.